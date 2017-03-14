به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین اردشیر عصر سه شنبه با اشاره به اینکه آیین نامه جدید هدایت تحصیلی دانش آموزان تغییر زیادی نکرده است و تنها تلاش شده تا بسط و گسترش بیشتری به آن داده شود و ایرادات و نواقص قبلی نیز تا حدود زیادی رفع شود.

وی افزود: در واقع توزیع متوازن رشته‌ها و هدایت تحصیلی به سمت رشته‌ها با سرعت و شیب کمتری دنبال می شود.

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش لرستان در ادامه با اشاره به نقش سوابق تحصیلی دانش آموزان در انتخاب رشته گفت: از ۱۰۰ درصد امتیاز کل، ۳۰ درصد مربوط به آزمون های مشاوره ای، ۳۵ درصد مربوط به عملکرد و سوابق تحصیلی، ۱۰ درصد نظر خواهی دبیران، ۱۰ درصد نظر مشاوران و ۵ درصد هم نظر والدین است.

اردشیر در ادامه به آگاهانه و آزادانه بودن فرایند انتخاب تحصیلی اشاره کرد و اظهار داشت: هدایت تحصیلی تعاملی سه جانبه میان مشاور، دانش آموز و خانواده با لحاظ کردن امکانات و محدودیت های محیطی است.

وی وظیفه مشاوران را در این مسیر مهم برشمرد و افزود: مشاوران باید دانش آموزان را توجیه کنند تا انتخاب اصولی و مناسبی در رشته تحصیلی خود داشته باشند.