پشتیبانی نگین خودرو از محصولات رنو در ایام نوروز

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت نگین خودرو، نماینده رسمی رنو فرانسه در ایران جهت رفاه حال مالکان خودروهای رنو در ایام نوروز و با شعار «مراقبت از مشتری تعهد ما است»، طرح ویژه امداد نوروزی خود را در آستانه تعطیلات سال نو آغاز کرد.

بر اساس این طرح، نمایندگی‌های خدمات پس از فروش نگین خودرو در تهران و شهرستان‌ها در طول تعطیلات نوروز، آماده ارائه سرویس به مالکان خودروهای نگین خودرو در ایران هستند. علاوه بر این جهت رفاه حال مسافران نورزی، امداد سیار نگین خودرو با عنوان «نگین سرویس» نیز در طول این ایام، آماده ارائه خدمات امدادی به مشتریان نگین خودرو خواهند بود. این طرح از ۲۷ اسفندماه تا ۱۵ فروردین‌ماه سال آینده اجرا خواهد شد.

جهت کسب اطلاع از لیست نمایندگی‌های نگین خودرو و ساعات فعالیت‌های هر یک از نمایندگی‌ها، مردم می‌توانند به وبسایت رسمی این شرکت به آدرس www.neginkhodro.com مراجعه کنند. در این ایام، ستاد مرکزی امداد نگین خودرو با شماره تلفن ۰۲۱-۷۳۴۵۵۱ آماده پاسخگویی به درخواست‌های هم‌وطنان عزیز خواهد بود.