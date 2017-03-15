به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد شرفی در نشست خبری با حضور خبرنگاران دربارهٔ دستاوردها و برنامه‌هایی که پلیس پیشگیری در طول ۱۱ ماه گذشته انجام داده، گفت: دستگیری قاچاقچیان کالا ۵ در صد افزایش داسته است این در حالی است که سهم دستگیری معتادان مواد مخدر ۱۸ درصد به پلیس پیشگیری اختصاص داشته است.

وی گفت: جیب‌بری در کشور ۵ درصد کاهش داشته است ولی در سرقت دوچرخه رشد ۵ درصدی و در سرقت احشام شاهد رشد ۲۵ درصدی بوده‌ایم.

رئیس پلیس پیشگیری ناجا افزود: پلیس در ۶۳ درصد از مأموریت‌ها در کمتر از ده دقیقه در محل حادثه حضور داشته است و در زمان وقوع جرائم خشن در ۸۰ درصد از پرونده‌ها پلیس ده دقیقه بعد از اعلام حادثه در محل حادثه حضور یافته است.

وی با اعلام اینکه این آمارها در سطح کل کشور میانگین شده است گفت: آمار در تهران منتفاوت‌تر است؛ پلیس باید در مأموریت‌های فوریتی اعم از زمان‌هایی که جان کسی در خطر است و تصادفات جرحی در کمترین زمان در محل حادثه حاضر شود.

سردار شرفی با اشاره به اینکه رفتار مأموران کلانتری‌ها و اپراتورهای ۱۱۰ از سوی بازررسی ناجا رصد می‌شود گفت: در صورت عدم رسیدگی به درخواست‌ها از سوی مأموران یا اپراتورها و یا همچنین در صورت تماس با ۱۱۰ و تأخیر در ارسال مأمور انتظامی، شهروندان می‌توانند انتقادات خود را با ۱۹۷ در میان بگذارند و مطمئن باشند که قطعاً به شکایت آنها رسیدگی می‌شود.

وی اضافه کرد: میزان حضور مردم در کلانتری را قصد داریم کاهش دهیم تا بسیاری از خدمات انتظامی از راه دور انجام یا برون سپاری شود.

سردار شرفی با اشاره به عملکرد ۱۱ ماه امسال پلیس گفت: تعداد تشکیل پرونده در انواع جرائم ۲۵درصد کاهش را نشان می‌دهد در ۱۱ ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته که جرائم خشن از جمله شرارت و رعب و وحشت در بین مردم و اسید پاشی ۴ درصد کاهش داشته، انواع سرقت ۴ درصد، سرقت به عنف ۵ درصد و سرقت مسلحانه نیز هشت درصد کاهش داشته است.

افزایش ۲۱ درصدی تجمعات کارگری

رئیس پلیس پیشگیری ناجا گفت: در اجرای احکام قضایی ۱۱ درصد افزایش داشته و امسال ۱۶ میلیون و ۷۷۵ هزار و ۹۵۶ مورد حکم قضائی توسط ناجا اجرا شده است.

وی گفت: تجمعات کارگری ۲۱ و صنفی ۱۸ نسبت به سال گذشته افزایش داشت.

سردار شرفی افزود: در ۱۱ ماه امسال جرائم کلی کارکنان پلیس پیشگیری ۳۸ درصد کاهش داشت که برای رسیدن به هدف گذاری کاهش ۵۰ درصدی به مشارکت مردمی و رسانه‌ها نیاز داریم.

وی با اشاره به افزایش مهارت‌های شغلی کارکنان ناجا گفت: پلیس پیشگیری از پلیس‌های برتر در این زمینه بوده که توانسته ۴۴ هزار و ۹۶۵ نفر از جامعه آماری خود را در سال ۹۴ و ۹۵ تحت‌آموزش مهارتی قرار بدهد. نتایج بازرسی‌ها هم نشان می‌دهد نمره دانش پلیس پیشگیری ۷۴، نمره مهارتی ۷۹/۴ و آمادگی جسمانی ۶۵/۵۳ است.

رئیس پلیس پیشگیری ناجا افزود: تحت‌نظرگاه‌های مجهز به دوربین‌های مدار بسته یک هزار و ۴۲۰ مورد است. برخی از این مراکز باید سرویس حمام، سرمایش و گرمایش، جعبه کمک‌های اولیه را نیز آماده کردیم.

سردار شرفی در مورد دوربین‌های شهری نیز گفت: یک هزار و ۸۷۹ دوربین در ۳۳ شهر نصب شده است که البته هدف گذاری شده تا در سال آینده در مناطق حاشینه نشینی نظارت تصویری ما بیشتر می‌شود.

تجهیز پلیس به دوربین البسه

وی اظهار داشت: براساس ماده ۴۹ آیین‌نامه دادرسی باید مدارک هویتی متهمان وارد سیستم شود تا دادستان‌های از این طریق می‌توانند نظارت کنند.

وی با بیان اینکه از این پس قضات به صورت الکترونیکی مکاتبه و جواب دریافت کرده و زیر سامانه افراد شرور، گمشدگان و فوتی‌ها نیز در کلانتری‌ها نهایی و در سال آینده رونمایی می‌شود، اظهار داشت: سامانه افراد دارای نیازهای ویژه مثل افراد مبتلا به آلزایمری‌، ناشنوایان و کم‌توانایان ذهنی را لحاظ می‌کند و با سازمان بهزیستی نیز هماهنگ شده، و تکمیل شدن آن در دست اقدام است.

سردار شرفی با اشاره به طرح تجهیز افسران گشت به دوربین البسه، گفت: اگر در هنگام گشت این دوربین در لباس مأمور انتظامی باشد، او می‌تواند محیط مأموریتی خود را کرده پایش و در هنگام برخورد با جرائم مشهود، مستندی نیز برای محاکم قضائی به شمار می‌آید.

تجهیز خودروهای پلیس به دوربین تا پایان ۹۶

وی افزود: در آینده گشت‌های خودرویی پلیس نیز مجهز به دوربین خواهند شد که البته تا پایان سال ۹۶ این امر اجرایی می‌شود و مقدمات و اعتبارات آن پیش بینی شده است.

رئیس پلیس پیگیری نیروی انتظامی گفت: در حوزه فرودگاه‌ها و در کشف مواد مخدر ۱۹ درصد و کشف کالای قاچاق از نظر ریالی ۶۴ درصد افزایش داشتیم. همچنین در حوزه ریلی و پلیس راه آهن نیز ارزش ریالی کالای قاچاق کشف‌شده ۱۵۱ درصد و کشفیات مواد مخدر ۳۲ افزایش داشته است.

سردار شرفی اضافه کرد: پلیس جامعه‌محور و مشارکتی در چارچوب تعامل خلاق با شهروندان می‌تواند در حل مسائل و مشکلات جامعه معاصر در تأمین امنیت در بخش‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نقش ایفا کند اما پیش شرط آن تغییر در نگرش افراد جامعه و کارکردهای پلیسی است چون روش‌های سنتی در تواناسازی افراد جامعه و انسجام اجتماعی نقش ایفا کند که البته نقش رسانه حائز اهمیت است.

وی افزود: هدف هر جامعه‌ای برقراری امنیت و ارتقای نظدم و آرامش و افزایش تکمین مردم و تأمین امنیت است که توسعه امنیت و ترویج قانون‌گرایی نیازمند مشارکت رسانه‌ها است.

وی با بیان اینکه در تشکیل جرم، کنترل جرائم، تغییرات قانونی و هدایت افکار عمومی و آموزش زندگی جمعی مخاطبان نقش برجسته‌ای دارد، گفت: در شرایط فعلی رابطه مردم با حاکمیت در سطح بالایی است شاید در برخی ساختارهای فعلی انتقاد وجود داشته باشد اما در امنیت و نظم اجتماعی دارای وفاق هستند و مناقشه‌ای دیده نشده است.

رئیس پلیس پیشگیری افزود: امروز پیشگیری اجتماعی و امنیت اجتماعی موثرترین رویه در پیشگیری از جرم است. میزان و سطح امنیت عمومی به میزان آگاهی و بلوغ مردمی بستگی دارد که مردم و جامعه در کنار هم می‌توانند برای استقرار انجام دهند.

آمارهایی از چهارشنبه‌ آخر سال۹۵

سردار شرفی در بخش دیگری از نشست خبری خود از اخذ تعهد از یک هزار و ۳۸۲ نفر در چهارشنبه آخر سال خبر داد و گفت: ۱۸ نفر از پرسنل ناجا و آتش‌نشانی آسیب دیده‌اند و ۴۶ نفر به صورت سرپایی درمان شدند.

وی با بیان اینکه ۹۲۳ نفر نیز به مراجع قضائی معرفی شدند، افزود: ۴۸ نفر از دستگیرشدگان از زنان بودند که با اخذ تعهد آزاد شدند و ۱۲ نفر از بانوان به محاکم قضائی معرفی شدند.

رئیس پلیس پیشگیری ناجا افزود: در تعداد دستگیرشدگان زنان ۴۲ درصد کاهش و در معرفی به محاکم قضائی و اخذ تعهد ۴۶ درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته و در مورد مردان ۲۱درصد کاهش در معرفی به مراجع قضائی و ۲۲ درصد کاهش در اخذ تعهد نسبت به سال گذشته داشتیم.

به گفته شرفی، یک هزار و ۹۳ نفر در چهارشنبه آخر سال مورد سرپایی مصدوم داشتیم و ۱۸۵ نفر هم بستری شدند و موارد فوتی در تهران و اصفهان نیز گزارش شده است.

تشکیل قرارگاه نوروزی

رئیس پلیش پیشگیری ناجا همچنین گفت: قرارگاه نوروزی ابوذر در پلیس پیشگیری تشکیل شده و وظیفه‌اش پیشگیری از وقوع جرم است که یکی از کمیته‌های آن پیشگیری انتظامی بوده و وظیفه ساماندهی نیروی موجود و در اختیارگذاشتن و ساماندهی گشت‌های انتظامی و آمایش این گشت‌ها را به عهده دارد.

وی گفت: حدود ۷۶ هزار نفر از کارکنان این حوزه و ۱۶ هزار نفر از بخش‌های مختلف مردمی بسیج محلات، نگهبان محله و پلیس افتخاری برای امنیت مناسبت‌های سال و سفرهای نوروزی و ۱۳ فروردین را به عهده داشته و یک هزار و ۳۰۰ واحد ایستگاه پلیس برای نظم و امنیت سرارسر کشور مستقر و ۷۳۰ چادر پیش بینی شده و ۷۳۰ رده ایستگاه بازرس موقت برای تأمین امنیت مستقر می‌کند.

شرفی اضافه کرد: ۵ هزار و ۵۰۰ واحد گشت خودرو، دو هزار و ۵۰۰ گشت موتورسوار و بیش از سه هزار نفر از کارکنان در نقاط جمعیتی به صورت پیاده مسئوالیت پیشگیری از وقبوع جرم را به عهده داردمد.

وی با اشاره به فعالیت‌های کمیته پیشگیری اجتماعی، گفت: اطلاع‌رسانی به مردم و ارائه بورشورهای آموزشی مردم، حضور در مدارس برای آموزش به منظور کاهش آسیب در این ایام و جلب مشارکت مردم در نظم و امنیت از وظائف این کمیته است.

رئیس پلیس پیشگیری درباره کمیته نظارت و بازرسی اظهار داشت: ۹۴ هزار گروه‌های مردمی به کارگیری شده‌اند که در این ایام نیازمند نظارت هم هستند. همکاران ما با هماهنگی بازرسی نیروی انتظامی به صورت محسوس و نامحسوس در عرصه‌های کاری همکاران نظارت دارند.

وی با اشاره به فعالیت کمیته تحلیل وقایع، گفت: رخداد و وقایع انتظامی در سراسر کشورر منعکس شده و تحلیل می‌شوند و از طریق سلسه مراتب فرماندهی اخذ و به رده‌های پایین دستی ابلاغ می‌شود.

سردار شرفی با اشاره به طرح تحول در کلانتری و پاسگاه‌ها، گفت: با توجه به میزان تردد مردم به پاسگاه‌ها به گونه‌ای که بیش از ۲۲ میلیون بار مردم در ۱۱ ماه امسال به کلانتری‌ها مراجعه کرده‌اند این موضوع مورد توجه قرار گرفته است به همین دلیل خطا در کلانتری در امنیت عمومی و روح و روان افراد جامعه تأثیرگذار است.

وی ادامه داد: ساختاری تحت عنوان شورای عالی تحول در کلانتری و پاسگاه تشکیل شد تا در ابعاد مختلف این تحول بررسی شود که یکی از این ابعاد ساختار و نظامات بود که از نظر کمی تعداد پاسگاه و نیروی انسانی نسبت به جهانی وضعیت ما پایین است بر این اساس به دستور رهبری باید مظاهر نیروی انتظامی در جامعه دیده می‌شد بر این اساس باید از نظر کمی این موضوع بررسی و از نظر نظامات دست و پاگیر از نظر فناوری، مدیریت لازم صورت گیرد.

وی به تحول در منابع انسانی پاسگاه‌ها اشاره کرد و گفت: تحول در تجهیزات پلیس، تحول در آموزش و مهارت‌های شغلی کارکنان، فناوری، مهندسی ساختمان کلانتریها، پژوهش نیز از دیگر موضوعات حائز اهمیت در طرح تحول کلانتری‌ها است.

