خبرگزاری مهر، گروه استانها- مرجانه حسین زاده: سریال کلانتری ۱۱ که این شبها از شبکه ۲ سیما پخش میشود به یکی از جذابترین آثار صدا و سیما تبدیل شده و در تلاش است تا تصویری واقعگرایانه از پلیس و کلانتریها ارائه دهد چرا که پلیس در این کلانتری در کنار تامین امنیت، نقش مصلح اجتماعی را بازی میکند.
اغلب عوامل این سریال خراسانی هستند، به این منظور به سراغ گفتگو با عوامل سریال رفتیم.
نقش حیاتی یک کلانتری در حل مسائل حساس شهر
در ابتدا محسن جهانی، سرپرست نویسندگان این سریال با اشاره به چگونگی شکلگیری ایده این سریال در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ایده «کلانتری ۱۱» حدود سه سال پیش در ذهن من جوانه زد. دلم میخواست سریالی بسازم که تمام ماجراهایش در یک کلانتری بگذرد، در واقع کلانتری را آینهای قرار دادم تا بتوانیم قصههای مختلف یک شهر را در آن ببینیم.
سرپرست نویسندگان سریال «کلانتری ۱۱» افزود: با گذشت زمان و انجام پژوهشهای میدانی، این ایده پختهتر شد تا در نهایت به طرح نهایی رسیدیم.
وی بیان کرد: تلاش ما در حین ساخت این اثر بر این بود که در این سریال، یک الگو از یک کلانتری و فرمانده آن ارائه دهیم. فرماندهای که دغدغههای اجتماعی دارد و آغوش کلانتریاش برای حل مشکلات مردم باز است. هدف من نشان دادن نقش پررنگ و حیاتی چنین نهادی در حل مسائل حساس شهر و برقراری امنیت و آرامش برای شهروندان بود.محسن جهانی ساختار این سریال را در فیلمنامه ساختاری ترکیبی دانست و اظهار کرد: ما در این سریال با چیزی بین روایت «اپیزودیک» و «داستان خطی» مواجهیم. از یک طرف خردهقصههایی داریم که به سریال ریتم میدهند و مخاطب را با خود همراه میکنند و از طرف دیگر یک خط داستانی اصلی داریم که در تمام قسمتها جاری است و انسجام کلی اثر را حفظ میکند.وی افزود: داستان این سریال درباره سرگرد جهانی است که پس از ۱۵ سال به زادگاهش «چهلرود» برمیگردد و فرماندهی تنها کلانتری آنجا را بر عهده میگیرد. او خیلی زود متوجه میشود که شهر با گذشته تفاوت زیادی کرده و زیر پوست آن، فسادِ برخی پدرخواندهها و آقازادهها جریان دارد. سرگرد تصمیم میگیرد قاطعانه در برابر این جریانها بایستد و پروندههای پیچیده شهر را به سرانجام برساند.
جهانی بیان کرد: این سریال برای من یک ادای دین به جامعه فداکار نیروی انتظامی و خانوادههای صبور آنهاست که برای امنیت ما از جان مایه میگذارند. من این اثر را با افتخار به شهدای نیروی انتظامی تقدیم میکنم و از تمام دوستانی که در مسیر دشوار تولید این پروژه کنارم بودند، صمیمانه تشکر میکنم.
چهلرود شهری خیالی اما نمادی از کلیت ایران است
محمد همتی، پژوهشگر سریال «کلانتری ۱۱» در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سریال «کلانتری ۱۱» در شهر چهلرود میگذرد، اظهار کرد: چهلرود شهری خیالی اما این شهر نمادی از کلیت ایران است، به این معنی که اتفاقاتی که در این شهر میافتد میتواند ترکیبی از پرونده ها و روایتهای ایران است، اما لوکیشن اصلی ما «کرمان» است، در کنار آن لهجههای لری، مشهدی، همدانی، ترکی و.. را هم در این سریال داریم.
پژوهشگر سریال «کلانتری ۱۱» افزود: شخصیت اصلی این سریال یعنی سرگرد حسن جهانی که رئیس کلانتری ۱۱ است، به عنوان یک مصلح اجتماعی یک مدیریت کدخدامنشی دارد، یعنی سعی میکند پروندههای شهر چهلرود را با مدل کدخدامنشی حل کند و مقابل رانتخواری، ویژهخواری و آقازادگی هم میایستد.
وی این سریال را دارای دو خط روایی دانست و اظهار کرد: این سریال یک خط روایی کلان دارد که از ابتدای سریال ما با باندهای وصل به دولت و شخصی مواجه هستیم که تصمیم دارند در چهلرود، شهری به نام «هپی لند» را ایجاد کنند و ویلانشینی را باب کنند به دنبال آن زمینهای کشاورزی برای تبدیل شدنِ به ویلا، تخریب شوند.
همتی ادامه داد: در کنار این ویلانشینی، باید سد و جاده و دیگر زیرساختها ساخته شود که این مسائل به کشاورزی ساکنان چهلرود آسیب میزند، اما در میان این اتفاقات ما در سریال کلانتری ۱۱ مبارزه با رانتخواری، ساخت سد غیرمجاز و.. را نیز داریم.
پژوهشگر سریال «کلانتری ۱۱» با اشاره خط روایی دوم این اثر، افزود: هم زمان در هر یک یا دو قسمت در این سریال یکسری اتفاقات کوچک میافتد که به موازات خط روایی کلان پیش میروند.
وی گفت: در فیلمهای پلیسی که طی این سالها ساخته شده، ما غالبا پلیس را فردی میدیدیم که قهرمان، شجاع و بدون هیچ خطا و اشتباهی است و اساسا انسان دور از دسترسی است. از سویی در سریالهای طنز، با پلیسی مواجه بودهایم که چاق و کمهوش و ابله و لمپن است. ما هیچوقت در سریالها با پلیسی سر و کار نداشتیم که با مردم ارتباط نزدیکی داشته باشد.
همتی بیان کرد: ما نمی خواستیم با این دو الگو پیش برویم پس با پژوهش، به یک حد وسط رسیدیم، من چند سال سرباز نیروی انتظامی بودم و بخشی از این پژوهش به زندگی زیسته من بر میگشت. بخش دیگر پژوهش به این صورت انجام شد که با همکارانم در تیم تولید، به کلانتریهای خراسان میرفتیم و با افسرهای گشت، سربازان و افسرهای ارشد گفت و گو میکردیم. در این روندِ گفت و گو و پژوهش، به این نتیجه رسیدیم که پلیس در شهرستانها، نقش کدخدا و ریشسفید را دارد و مسائل آن روستا و شهرستان را حل میکند.
پژوهشگر سریال «کلانتری ۱۱» ادامه داد: ما در این سریال روی این ویژگی پلیس تاکید کردیم و سعی کردیم از آن دو روایت دیگر، دوری کنیم و نگاهی جدید به شخصیت پلیس داشته باشیم. معمولا پژوهش در سریالها مرسوم نیست و اغلب تولیدات زاییده تخیل هستند، اما به واسطه اینکه محسن جهانی نویسنده و هر دو تهیهکنندگان یعنی هاشم مسعودی و مجتبی خیاطاحسانی و مسعود ملکی مشهور که ناظر کیفی کار است، هرچهار نفر توجه ویژهای به مسئله پژوهش داشتند لذا خیلی جدیتر به این مقوله پرداختیم.
وی افزود: پژوهش در این اثر به قدری جدی بود که ۲ سال به طول انجامید و در نهایت ما از این توجه ویژه، بازخورد خوبی هم گرفتیم، از نوع انتخاب پروندهها، تعامل افسرها و معادلات ارتباطی آدمهای داخل کلانتری با یکدیگر و با افراد بیرون، به نتایج خوبی رسیدیم.
همتی گفت: به واسطه اینکه قصههای این سریال از دل حقیقت است، بر اساس پیامهایی که مردم برایمان میفرستند مبرهن است که سریال را دوست دارند چراکه فضای سریال شبیهِ زندگی خود مردم است. از نظر من این سریال، اولین سریالی است که اینقدر پژوهش در آن جدی گرفته شده، لذا برای فصل دوم کلانتری۱۱، این پژوهش وسیعتر میشود و ما به سراغ تهران و کرمان هم خواهیم رفت تا روابط افسرها و سربازهای کلانتریهای تهران را هم ببینیم تا در روایت فصل دوم به ما کمک کند.
پژوهشگر سریال «کلانتری ۱۱» افزود: این سبکِ پژوهشمحوری تولیدکنندگان این اثر، باعث شده سریال کلانتری ۱۱، کاملا سوار بر حقیقت باشد و این اتفاق بسیار خوبی است.
کلانتری ها اولین سنگر حفظ امنیت هستند
هاشم مسعودی، تهیهکننده سریال «کلانتری ۱۱» در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اغلب آثار من تاکنون با اقای مجتبی خیاطاحسانی تاکنون مشترک بوده است و در این اثر هم تجربه تهیهکنندگی مشترک داشتیم که به لطف خدا خروجی کار رضایتبخش بود.
تهیهکننده سریال «کلانتری ۱۱» با اشاره به دغدغه اصلی تولیدکنندگان سریال کلانتری ۱۱ از ساخت این اثر، گفت: معرفی یک کلانتری نمونه برای نیروی انتظامی و نشان دادن خدمات و فعالیت کلانتریها به مردم مهمترین دغدغه ما بود تا مردم بدانند یک کلانتری چقدر میتواند در حل مشکلات جامعه نقش داشته باشد و چقدر میتواند در مشکلات، نقش بازدارنده ایفا کند.
وی افزود: سرمایه اصلی برای این سریال توسط صدا و سیما تامین شد اما ما هم یک سرمایه زمانی بزرگی را خرج این کار کردیم و آن، صرف بیش از ۲ سال زمان برای تحقیق و پژوهش روی این اثر بود.
مسعودی با اشاره به نقش کلانتریها در حل مشکلات جامعه، گفت: کلانتری ها با تمام نقدهایی که به آنها هست، اولین سنگر حفظ امنیت و بازدارندگی جرم در محلات و مناطق کشور هستند، هرچقدر توانمندتر و دقیقتر باشند، زندگی شهروندان، دارای آرامش بیشتری خواهد بود.
تهیهکننده سریال «کلانتری ۱۱» گفت: مردم کوچه، بازار و خیابان با این سریال خیلی ارتباط برقرار کردند، بسیاری از کارگردانان خوب کشور هم شکرخدا نظراتشان در خصوص این سریال مثبت بود.
وی با اشاره به چالشهای تهیهکنندگی گفت: لوکیشن این سریال محدود بود، تعداد بازیگران زیادی داشت یعنی حدود ۲۰۰ بازیگر. چالش اصلی هم فیلمنامه و داستانهای داخل فیلمنامه بود که باید برای هر داستان کوتاه به منظور حفظ امنیت، از تمام داستانها توسط نیروی انتظامی تایید گرفته میشد و هم وجهِ دراماتیک سریال پیش میرفت و به این بخش ضربه وارد نمیشد.
