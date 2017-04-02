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۱۴ فروردین ۱۳۹۶، ۱:۱۵

هفته بیست و نهم لالیگا؛

پیروزی بارسلونا در غیاب لیونل مسی/حفظ فاصله ۲ امتیازی با صدر جدول

پیروزی بارسلونا در غیاب لیونل مسی/حفظ فاصله ۲ امتیازی با صدر جدول

تیم فوتبال بارسلونا در غیاب لیونل مسی مقابل گرانادا به پیروزی پرگل رسید تا بار دیگر فاصله خود را با رئال مادرید در صدر جدول به ۲ امتیاز کاهش دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بارسلونا یکشنبه شب در هفته بیست و نهم رقابتهای لالیگا مهمان گرانادا بود و این تیم پایین جدولی را با حساب ۴ بر یک شکست داد.

لوئیس سوارز (۴۴)، پاکو آلکاسر (۶۴)، متئو سانونیر (۸۳ - گل به خودی) و نیمار (۹۱) در این بازی گل های آبی اناریها را به ثمر رساندند. بارسلونا با این برد خارج از خانه ۶۶ امتیازی شد تا بار دیگر به ۲ امتیازی رئال مادرید برسد.

لوئیز انریکه در حالی تیمش را برابر گرانادا به میدان فرستاده بود که لیونل مسی این تیم را همراهی نمی کرد. ستاره آرژانتینی بخاطر دریافت کارت زرد در بازی قبل محروم شده بود.

مسی اخیرا بخاطر توهین عجیب به کمک داور با محرومیت سنگینی توسط فیفا در بازی های ملی مواجه شده است.

کد مطلب 3941661

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