به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه شعر «گم مانده‌ام» سروده حسن بامداد به تازگی توسط نشر داستان منتشر و راهی بازار نشر شده است.

اشعار این کتاب در دو بخش «ناگفته‌ها» و «عاشقانه‌ها» گردآوری شده اند. عناوین شعرهای «ناگفته‌ها» عبارت اند از: دفترچه قسط، سیاه چاله، ویزای لعنتی، گم مانده ام، آبان ماه، قتل واژه، لبخند تلخ، نامفهوم، ده سی سی، پاییز، خود کشی، بی‌راهه، نفس، از خواب تا بیداری، پیام تسلیت، ظرفیت تکمیل، اعتیاد، صلح، شاعر دیوانه، برج، کارت پستال، مدرن بینی، نیمه پر، آن طرف دوربین، صبحگاه، فصل کهنه، فاصله، خاکستری، سنفونیک من و کلاغ، آینه بی تصویر، سی سالگی، گریز ناگریز، بوق ممتد، کبریت، بیهوده، دریغ، کج خیال.

در بخش «عاشقانه‌ها» هم این شعرها چاپ شده اند: تو من را پیدا کن، ببخش من را، پاورقی، گلستان ابراهیم، نوش دارو، تب رویا، مرد کرد زبان امروزم، خاتون، نقطه چین، و تو خواهی آمد، فاصله‌ها، نازبانو، موازی، انتظار، تو اگر، بالغ‌های دیوانه، به پدر، تهران لعنتی، اما ما، لولوی جدایی، تحریف، شب شعر، بعد سال‌ها شاید، آخرین فرصت، دهخدایی دیگر هم، آوار، ماراتون، عطر تو، ساعت ۲۵، چای با جنون، تیمارستان، قوز فکری، تب تو، تو را در آبادی می خواهم، دو نفر، تحفه، زهر مار، نمی شود آخر.

شعر «صلح» را از این کتاب می خوانیم:

آتش بس که شد

گلوله‌ها را نم گرفت

و خمپاره‌ها روی میخ‌ها آویزان شدند.

آتش بس چه شد!

که صدا از سیما سبقت گرفت و

خمپاره‌هایش را گوشواره گوش ما کرد.

بیاییم سخن از صلح بگوییم

وگرنه که گلوله سیبل مغز ما را نشانه رفته بود

این کتاب با ۹۶ صفحه، شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۱۰۰ هزار ریال منتشر شده است.