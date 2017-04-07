پنتاگون: روسها از حمله موشکی به سوریه مطلع بودند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فاکس نیوز، وزارت دفاع آمریکا پنتاگون اعلام کرد: قبل از حملات موشکی، به روسها اطلاع داده شده بود که پایگاه الشعیرات را ترک کنند و به نیروها و تجهیزات ارتش روسیه آسیبی وارد نشده است.

سخنگوی پنتاگون اعلام کرد: در جریان شلیک ۵۹ موشک تاما هاوک به سوریه، هواپیماها،‌ آشیانه بتونی هواپیما،‌ مراکز سوخت و بنزین و مناطق ذخیره لجستیک،‌ زرادخانه های مهمات، سامانه های دفاع هوایی و رادارها هدف گرفته شد.

پیش از این شبکه «ان.بی.سی» به نقل از یک مقام آگاه ادعا کرده بود که روسیه پیش از دستور حمله در جریان آن قرار گرفته بوده است.

بنابر این گزارش، حمله موشکی آمریکا به سوریه در حالی اتفاق افتاد که جلسه روز پنجشنبه شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی حادثه شیمیایی خان شیخون ساعتی پیش بدون رای گیری درباره پیش نویس قطعنامه های پیشنهادی پایان یافته بود.

تلویزیون دولتی سوریه حمله آمریکا به سوریه را «تجاوز» توصیف کرد.

همچنین رویترز به نقل از ارتش آمریکا اعلام کرد حمله به سوریه خسارات شدیدی به هواپیماهای سوری، زیرساخت های پشتیبانی و تجهیزات پایگاه هوایی شعیرات وارد کرده است.