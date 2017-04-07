انتقاد برخی از اعضای کنگره آمریکا از اقدام ترامپ درحمله به سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های آمریکایی، شماری از نمایندگان کنگره آمریکا درباره دستور دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور این کشور، برای حمله موشکی به سوریه هشدار دادند و گفتند ترامپ برای اقدام نظامی نیازمند مجوز کنگره است.

«باربارا لی» نماینده دموکرات ایالت کالیفرنیا، این عملیات را محکوم و آن را «اقدام جنگی» عنوان کرد.

لی، تنها نماینده کنگره که با مجوز کنگره برای تهاجم نظامی سال ۲۰۰۱ آمریکا به افغانستان مخالفت کرده بود، در صفحۀ توییتر خود نوشت: «این اقدامی جنگی است. کنگره باید جلسه برگزار کند و این موضوع را به بحث بگذارد. هر کاری کمتر از آن، بی‌توجهی به مسئولیت‌مان است.»

چندین نماینده دموکرات دیگر نیز گفتند دولت ترامپ پیش از آغاز این عملیات باید با کنگره مشورت می‌کرد.

«چاک شومر» رهبر اقلیت مجلس سنای آمریکا، گفت رئیس‌جمهور نباید بدون مجوز کنگره این عملیات را آغاز می‌کرد.

این نماینده دموکرات ایالت نیویورک در بیانیه‌ای گفت: «لازم بود دولت ترامپ پیش از اجرای این عملیات، این استراتژی را مطرح و با کنگره مشورت می‌کرد. من به حرفه‌ای‌گری و مهارت نیروهای مسلح‌مان که امروز اقدام کردند، ادای احترام می‌کنم.»

«آدام شیف» نماینده دموکرات و یکی از اعضای ارشد کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان آمریکا نیز هشدار داد اقدام نظامی نمی‌تواند رئیس‌جمهور سوریه را مجبور به ترک قدرت کند.

این نماینده ایالت کالیفرنیا گفت: «من کاملاً موافقم که این رژیم باید برود، زیرا تا زمانی که اسد آنجاست، درگیری ادامه خواهد داشت، این جنگ وحشتناک ادامه خواهد داشت. اما این موضوع را نمی‌توان از طریق هوا محقق کرد.»

همچنین شماری از نمایندگان جمهوریخواه درباره عدم کسب مجوز از کنگره ابراز نگرانی کردند.

«رند پال» سناتور جمهوریخواه ایالت کنتاکی، قانونی بودن این حمله را زیر سؤال برد و گفت از آنجایی که سوریه به امریکا حمله نکرده است، وی با این حمله موشکی مخالف است.

پال گفت: «در حالی که ما همه جنایات در سوریه را محکوم می‌کنیم، اما امریکا مورد حمله قرار نگرفته است. بر اساس قانون اساسی، رئیس‌جمهور برای اقدام نظامی نیازمند مجوز کنگره است و از وی می‌خواهم تا برای بحث در این باره به کنگره بیاید.»

این سناتور تأکید کرد: «مداخلات پیشین ما در این منطقه، کشور ما را امن‌تر نکرده است و سوریه نیز از این قاعده مستثنا نخواهد بود.»

«تامس مسی» نماینده جمهوریخواه ایالت کنتاکی، با استناد به توییت سال ۲۰۱۳ ترامپ، که اصرار داشت باراک اوباما، رئیس‌جمهور وقت امریکا، «پیش از حمله به سوریه نیازمند مجوز کنگره» است، از حمله موشکی آمریکا به سوریه انتقاد کرده است.