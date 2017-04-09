به گزارش خبرگزار مهر، مراسم روز ملی فناوری هسته ای دقایقی قبل با حضور رئیس جمهور و به مناسبت ۲۰ فروردین، روز ملی فناوری هستهای پیش در سالن اجلاس سران آغاز شد.
قرار است در این مراسم رئیس جمهور سخنرانی کند.
در این مراسم محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه، علیاکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی، محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیسجمهور، عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه، حجتالاسلام علی یونسی دستیار ویژه رئیسجمهور در امور اقوام و اقلیتها، شهیندخت مولاوردی معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهور، حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیسجمهور و تعدادی از مسئولان کشوری و لشکری، خانواده شهدای هستهای و سفرای خارجی حضور دارند.
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