۵ فوتی و ۱۱ مجروح در تصادفات جاده ای آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، در دو تصادف جاده ای که در محورهای «ورجوی مراغه» و نیز «سراب – اردبیل» رخ داد، پنج تن از هموطنان جان خود را از دست دادند و ۱۱ نفر دیگر نیز مجروح شدند.

سرعت بالا در محور «ورجوی مراغه» ۴ کشته و ۱۰ زخمی برجای گذاشت

فرمانده انتظامی مراغه ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به وقوع تصادف در محور ورجوی این شهرستان گفت: با وقوع سانحه رانندگی در این محور ماموران انتظامی و نیروهای امدادی بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

سرهنگ پاسدار رضا اصلانی فر افزود: با حضور ماموران در محل مشخص شد که یک دستگاه سواری سمند به علت عدم توانایی راننده و سرعت زیاد با یک دستگاه مینی بوس برخورد کرده که به علت شدت تصادف، مینی بوس بر روی یک دستگاه پراید واژگون می شود که در اثر این سانحه چهار تن کشته و ۱۰ نفر مجروح شدند.

وی مقصر اصلی این تصادف را بر اساس نظریه کارشناسان پلیس راه، بی احتیاطی رانندگان سمند و راننده مینی بوس به علت ناتوانی در کنترل خودرو اعلام کرد و گفت: علت تامه تصادف تحت بررسی است.

فرمانده انتظامی مراغه در پایان به رانندگان توصیه کرد: رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی ضامن سلامتی بوده و رانندگان سرعت مطمئنه را همیشه مدنظر داشته باشند.

یک کشته و یک مجروح نتیجه یک تخلف رانندگی در سراب

تصادف موتورسیکلت در محور «سراب – اردبیل» نیز راکب موتورسیکلت را به کام مرگ کشاند.

فرمانده انتظامی شهرستان سراب در تشریح این خبر گفت: در پی دریافت خبری مبنی بر تصادف فوتی در محور "سراب -اردبیل" به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰، اکیپ گشت پلیس راه و ماموران امدادی بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

سرهنگ توحید فارسی افزود: در بررسی های به عمل آمده در محل مشخص شد یک دستگاه موتورسیکلت بعلت تخطی از سرعت مطمئنه وعدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه واژگون از مسیر خارج شده است.

وی ادامه داد: در این حادثه راکب موتورسیکلت به علت شدت جراحات وارده در دم فوت و ترک نشین موتورسیکلت نیز مصدوم و با کمک نیروهای امدادی به مراکز درمانی منتقل شد.

سرهنگ فارسی در پایان به شهروندان توصیه کرد هنگام رانندگی با هر نوع وسیله نقلیه با رعایت سرعت مطمئنه از هرگونه سرعت و سبقت غیرمجاز، تجاوز و انحراف به چپ، استفاده از تلفن همراه و رانندگی درحالت خستگی و خواب آلودگی خودداری کنند تا شاهد چنین حوادث ناگواری نباشیم.