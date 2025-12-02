واژگونی موتورسیکلت در عسلویه یک فوتی داشت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین خواجه صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: در پی اعلام گزارش به مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره حادثه رانندگی در سه راهی عسلویه، بلافاصله تیم‌های امدادی و انتظامی در محل حاضر شدند.

وی افزود: با حضور مأموران انتظامی در محل حادثه مشاهده شد، یک دستگاه موتورسیکلت به راکبی نوجوانی که از طرف سه راه عسلویه به سمت شهر در حرکت بوده، به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه واژگون و با سنگ بلوار برخورد و موجب مصدومیت راکب و ترک نشین شده است که هر ۲ نفر مصدوم بوسیله عوامل اورژانس به بیمارستان انتقال که ترک نشین موتورسیکلت به علت شدت جراحات وارده، در بیمارستان فوت می‌کند.

فرمانده انتظامی عسلویه با بیان اینکه کارشناسان علت این حادثه را عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه توسط راکب موتورسیکلت اعلام کردند، از رانندگان خواست تا با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و استفاده از کلاه ایمنی از بروز چنین حوادث ناگواری جلوگیری کنند.