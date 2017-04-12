انتخاب هفت معتمد هیات‌ اجرایی انتخابات ریاست جمهوری در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسهای با حضور عیسی فرهادی فرماندار حوزه انتخابیه و رییس هیات اجرایی انتخابات در فرمانداری تهران، سید حسین هاشمی استاندار تهران و قاسم محمد طهرانی قائممقام هیات نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری استان تهران، هفت معتمد هیاتاجرایی برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری در تهران انتخاب شدند.
بر اساس این گزارش، تعداد 30 نفر از معتمدین مورد تایید هیات نظارت شورای نگهبان از سوی فرماندار تهران به این جلسه دعوت شده بودند که پس از برگزاری انتخابات و شمارش آرا سید محمد رضا آیتاللهی، حبیباله بیطرف، محمد حسین رضایی، سید ابوالفضل رضوی، حسین طاهری، برزین ضرغامی و سید کامل تقوینژاد به عنوان عضو اصلی انتخاب و معرفی شدند.
همچنین زهره عالیپور، ثریا شارقی، سید اسماعیل داودیشمسی، علیاصغر زبردست و احمد حاتمی به عنوان اعضای علیالبدل هیات اجرایی برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری انتخاب شدند.
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