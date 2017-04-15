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۲۶ فروردین ۱۳۹۶، ۲۰:۵۱

معاون فرماندار شادگان خبرداد:

مقاوم سازی ۵۰۱ واحد مسکونی روستایی سال گذشته در شادگان 

مقاوم سازی ۵۰۱ واحد مسکونی روستایی سال گذشته در شادگان 

شادگان - معاون فرماندار شادگان گفت: ۵۰۱ واحد مسکونی روستایی در سال ۹۵ در شهرستان شادگان مقاوم سازی شدند.

نعمت الله آلبوغبیش در گفت و گو با خبرنگار مهر، از مقاوم سازی ۵۰۱ واحد مسکونی روستایی در سال ۹۵ در شهرستان شادگان خبر داد و اظهار کرد: از ابتدای شروع طرح مقاوم سازی تاکنون پنج هزار و ۵۹ واحد مسکونی روستایی در شادگان مقاوم سازی شده است. 

معاون فرماندار شادگان افزود: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شادگان  تاکنون هشت هزار و ۴۷۵ فقره  سند مالکیت روستایی  صادر کرده و با صدور ۷۸۰ فقره سند مالکیت روستایی در سال ۹۵، رتبه اول استانی را در این سال به خود اختصاص داده است.

وی بیان کرد: سال گذشته بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان شادگان در جذب تسهیلات و مقاوم سازی ۵۰۱ واحد مسکونی روستایی نیز رتبه اول استانی را کسب کرده است.

آلبوغبیش توضیح داد: در سال ۹۵ با تامین قیر رایگان و اجرای عملیات خیابان سازی توسط دهیاران با مشارکت و نظارت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان در روستاهای محروم شادگان یکصد هزار متر مربع  معادل ۲۵ کیلومتر طول  آسفالت سازی شده است.

کد مطلب 3953418

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