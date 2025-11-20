نوسازی ۶۰۰ واحد مسکونی در شادگان تا اردیبهشت ۱۴۰۵

به گزارش خبرنگار مهر، محمود اکبری فضلی پیش از ظهر امروز پنجشنبه در جریان بازدید معاون عمران و توسعه روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از روستاهای شادگان اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ حدود ۶۲۰ نفر از مردم شهرستان شادگان به بانک‌های عامل معرفی شدند و تاکنون نزدیک به ۴۰۰ نفر موفق به عقد قرارداد شده‌اند. تلاش ما این است که تا اردیبهشت‌ماه سال آینده حدود ۶۰۰ واحد مسکونی در این شهرستان نوسازی شود.

وی افزود: در حوزه مسکن محرومین نیز احداث ۴۰ واحد مسکونی پیش‌بینی شده که زمین آن‌ها از سوی دولت و راه و شهرسازی در اختیار بنیاد قرار گرفته است. پروانه ساختمانی این واحدها در حال اخذ بوده و عملیات اجرایی آن‌ها تا یک ماه آینده آغاز خواهد شد.

مدیرکل بنیاد مسکن خوزستان با اشاره به طرح‌های هادی روستایی گفت: شادگان از شهرستان‌های برخوردار در بازنگری طرح‌های هادی است و هیچ روستایی در این شهرستان منتظر طرح بنیاد نیست. همچنین اجرای طرح هادی در ۱۲ روستا به‌زودی آغاز خواهد شد.

فضلی ادامه داد: در حوزه صدور اسناد روستایی، سهمیه شهرستان ۹۰۰ جلد سند در نظر گرفته شده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۵۰۰ جلد سند صادر و رونمایی شود.

وی ضمن قدردانی از فرماندار شهرستان و نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در هر نقطه از شهرستان شاهد عملیات اجرایی در زمینه تعریض جاده‌ها، احداث مسکن و پروژه‌های عمرانی هستیم. امیدواریم با استفاده از ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها، بخشی از اعتبارات عمرانی نیز در اختیار بنیاد مسکن قرار گیرد تا شاهد آغاز عملیات اجرایی در شهر شادگان باشیم.