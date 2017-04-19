نظر داوران بخش عکس تبلیغاتی جشنواره فیلم و عکس صنعتی

به گزارش خبرنگار مهر، داوران بخش عکس این جشنواره ملی پس از بررسی آثار رسیده، در مرحله انتخاب عکس‌ها و مجموعه‌های برگزیده در بخش‌های مجموعه و تک عکس صنعتی و تبلیغاتی، هر یک در توضیح کوتاهی، فرصت ایجاد شده برای عکاسان این بخش‌ها را فرصتی مغتنم دانستند.

محمود کلاری فیلمبردار شناخته شده سینمای ایران که در حوزه عکاسی نیز فعالیت قابل توجهی داشته است، در این‌باره گفت: بطور قطع، این اتفاق قابل توجهی است. اهمیت عکاسی تبلیغاتی در جهان معاصر بر کسی پوشیده نیست. جشنواره «فیلم و عکس فناوری و صنعتی» این فرصت غنیمت را فراهم می‌آورد و از این بابت قابل تقدیر است.

داریوش کیانی که از مدرسان عکاسی صنعتی به شمار می‌رود و عضو هیات مدیره انجمن عکاسان صنعتی و تبلیغاتی ایران است نیز تداوم برگزاری جشنواره‌ای را که به عکاسی صنعتی و تبلیغاتی توجه داشته باشد مهم دانست و بیان کرد: بدون تردید تداوم برگزاری نمایشگاه جشنواره می‌تواند در شکوفایی عکاسی تبلیغاتی و صنعتی کشور مهم باشد؛ به شرط آنکه کیفیت برگزاری در سطحی باشد که عکاسان حرفه‌ای را نیز به شرکت در این مهم ترغیب نماید. البته این نکته نیز وجود دارد که باید گاه‌نامه از پیش تنظیم شده در فراخوان نمایشگاه درج شود؛ چراکه اطلاع‌رسانی برای دریافت عکس و همچنین اعلام اسامی هیات داوران از همان ابتدا، بسیار مهم است.

شهاب‌الدین عادل به عنوان مدرس سینما و عضو کمیته علمی و آموزشی سازمان سینمایی و شورای چند رسانه‌ای فرهنگستان هنر، تداوم و برنامه‌ریزی دقیق برای جشنواره را مهم دانست و یادآور شد: جای بسی خوشحالی برای اینجانب است که شاهد برگزاری مجدد جشنواره «فردا» هستم. با آرزوی پیروزی و موفقیت برای مسئولان برگزاری و بخصوص عکاسان صنعتی و تبلیغاتی ایران.

محمود کلاری، شهاب‌الدین عادل و داریوش کیانی داوران بخش عکس چهارمین جشنواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی هستند. این جشنواره با حضور سینماگران و مدیران سینمایی، ۹ و ۱۰ اردیبهشت ماه به دبیری مسعود نجفی در عسلویه برگزار می‌شود. چهارمین جشنواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی توسط جهاد دانشگاهی واحد هنر و با حمایت شرکت ملی پتروشیمی ایران با همکاری شرکت‌های پتروشیمی فعال در عسلویه، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان سینمایی با با شعار «روایتی از فناوری و کسب و کار ایرانی» برگزار می‌شود.