به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای هیات انتخاب و داوران بخش عکس چهارمین جشنواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی شامل محمود کلاری، شهاب‌الدین عادل و داریوش کیانی از میان آثار متقاضی، عکس‌های راه یافته به بخش مسابقه مجموعه و تک عکس صنعتی و تبلیغاتی چهارمین جشنواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی را معرفی کردند.

بنابر اعلام حسن هندی مدیر بخش عکس جشنواره، اسامی عکاس‌های راه یافته به بخش مسابقه که آثارشان در قالب نمایشگاهی در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت عبارتند از:

تک عکس صنعتی:

پدرام صفرزاده، امیرعلی جوادیان، اسماعیل احمدی، مجید یزدانی، مجید آزادی احمدآبادی، پویا شاملی، حمید عزیزی خانقاهی، داریوش زرین خط، محمد خیاطی، مرجان شیرازی، مریم‌السادات طباطبایی‌ صدیق، رضا رادپور، سروش جوادیان، سید پیمان تفرشی، نسیم همتی، عارف نامور، عرفان سامانفر، فرشید اصغری.

مجموعه صنعتی و تبلیغاتی:

آرش جوادی، احسان تحویلیان، امید پور آذر، محمد آزادی، موسسه فرهنگی تحریر کارگاه خیال.

تک عکس تبلیغاتی:

سیما رجایی اربابی، سعیده ابراهیمی، پویا طالبی، آزیتا بیات، مهشید زارع کاریزی، یلدا محمدخانی، مسعود مختاری.

چهارمین جشنواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی (فردا)، ۹ و ۱۰ اردیبهشت ماه سال جاری به دبیری مسعود نجفی در عسلویه برگزار می‌شود. این جشنواره توسط جهاد دانشگاهی واحد هنر و با حمایت شرکت ملی پتروشیمی ایران با همکاری مراکز پتروشیمی فعال در عسلویه، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان سینمایی برگزار می‌شود.

برای اولین ‌بار است که عسلویه به عنوان یکی از بزرگترین قطب‌های صنعتی و پتروشیمی خاورمیانه، میزبان برپایی یک رویداد سینمایی می‌شود.

جشنواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی (فردا) با هدف معرفی فعالیت‌ها، توانمندی‌ها و دستاوردهای کشور در بخش‌های مختلف علمی، فناوری، نوآوری و صنعتی برگزار می‌شود.

چهارمین دوره این رویداد سینمایی با شعار «روایتی از فناوری و کسب و کار ایرانی» برگزار خواهد شد.