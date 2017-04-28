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۸ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۶:۰۴

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

مسئولان به قاچاق پیاز زعفران حساس‌تر باشند

مسئولان به قاچاق پیاز زعفران حساس‌تر باشند

نایب رئیس شورای ملی زعفران با بیان اینکه فروش داخلی زعفران نسبت به گذشته کمتر شده است، گفت: از مسئولان می‌خواهیم نسبت به مساله قاچاق پیاز زعفران حساسیت بیشتری نشان دهند.

غلامرضا میری در گفتگو با مهر با بیان اینکه صادرات زعفران روال عادی و معمولی خود را دارد، اظهارداشت: با توجه به ثبات قیمتی که در حال حاضر وجود دارد، خریداران این محصول ترجیح می‌دهند به اندازه نیاز خود خرید کنند.  

وی همچنین از کاهش فروش زعفران در بازار داخل نسبت به گذشته خبر داد و اضافه کرد: دلیل این امر کاهش نقدینگی شرکت‌های خریدار است.  

نایب رئیس شورای ملی زعفران در بخش دیگری از سخنان خود درباره قیمت زعفران با بیان اینکه در ۲ الی ۳ ماه گذشته نرخ طلای سرخ در بازار تغییری نداشته است، افزود: در حال حاضر قیمت هرکیلوگرم زعفران حداقل ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و حداکثر ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است.  

میری همچنین درباره مساله قاچاق پیاز زعفران از کشور، اضافه کرد: این کار ممکن است که گاهی کم شود اما ادامه دارد؛ ما از مقامات مسئول و  نیروی انتظامی می‌خواهیم که نسبت به گذشته مقداری به این موضوع حساسیت بیشتری نشان بدهند چون این پیاز یک کالای استراتژیک است و نباید اجازه دهیم بیشتر از این از کشور خارج شود.  

کد مطلب 3963943

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