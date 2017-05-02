  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۹:۱۹

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی خبر داد؛

پیگیری درمان جانبازان در بیمارستان فوق تخصصی رضوی

پیگیری درمان جانبازان در بیمارستان فوق تخصصی رضوی

مشهد- قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی ازپیگیری درمان جانبازان در بیمارستان فوق تخصصی رضوی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از آستان نیوز، سید مرتضی بختیاری که به مناسبت فرار رسیدن روز جانباز در آسایشگاه جانبازان امام خمینی(ره) حضور یافته بود اظهارکرد:جانبازان عزیز میهن اسلامی با ایثار و مجاهدت مثال زدنی اثبات کرده‌اند که اهل سازش و تسلیم نیستند.

وی تصریح کرد: جانبازان دلاور هشت سال دفاع مقدس روزها و ساعت‌های سختی را پشت سر می‌گذراند و خانواده‌های معزز و صبور آنان نیز قطعاً در اجر و ثواب این مجاهدت‌ها شریک هستند.

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی در ادامه با اشاره به اقدامات صورت گرفته در آستان قدس رضوی در رابطه با ایثارگران و جانبازان گفت: ایجاد واحد رسیدگی به امور ایثارگران، پیگیری درمان جانبازان  در بیمارستان فوق تخصصی رضوی، برگزاری نخستین یادواره شهدای آستان قدس رضوی و تسهیل حضور جانبازان ضایعه نخاعی در روضه منوره امام رضا(ع) از اجمله قداماتی است که در طول یک سال گذشته با تأکیدات تولیت آستان قدس رضوی صورت گرفت.

کد مطلب 3967593

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها