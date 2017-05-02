به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از آستان نیوز، سید مرتضی بختیاری که به مناسبت فرار رسیدن روز جانباز در آسایشگاه جانبازان امام خمینی(ره) حضور یافته بود اظهارکرد:جانبازان عزیز میهن اسلامی با ایثار و مجاهدت مثال زدنی اثبات کرده‌اند که اهل سازش و تسلیم نیستند.

وی تصریح کرد: جانبازان دلاور هشت سال دفاع مقدس روزها و ساعت‌های سختی را پشت سر می‌گذراند و خانواده‌های معزز و صبور آنان نیز قطعاً در اجر و ثواب این مجاهدت‌ها شریک هستند.

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی در ادامه با اشاره به اقدامات صورت گرفته در آستان قدس رضوی در رابطه با ایثارگران و جانبازان گفت: ایجاد واحد رسیدگی به امور ایثارگران، پیگیری درمان جانبازان در بیمارستان فوق تخصصی رضوی، برگزاری نخستین یادواره شهدای آستان قدس رضوی و تسهیل حضور جانبازان ضایعه نخاعی در روضه منوره امام رضا(ع) از اجمله قداماتی است که در طول یک سال گذشته با تأکیدات تولیت آستان قدس رضوی صورت گرفت.