معرفی داوران سه بخش جشنواره امام رضا(ع)

به گزارش خبرگزاری مهر، امین مختاری دبیر جشنواره امام رضا (ع)، نگار جواهریان، حمید نعمت الله، شهرام مکری و بهرام توکلی را به عنوان هیات داوران بخش فیلم این رویداد هنری معرفی کرد.

همچنین در بخش هنرهای سنتی و کاربردی جلیل جوکار، فریدون جوقان، عبدالله محرمی و بهروز زیندشتی آثار بخش نگارگری و خوشنویسی را داوری می کنند و در بخش صنایع دستی نیز داوری آثار بر عهده بهمن آزموده، رسول جلیلی و نجمه جعفری‌راد قرار گرفته است.

نمایشگاه آثار منتخب هنری دومین دوره بخش دانشگاهی جشنواره امام رضا (ع) از ۱۸ تا ۲۰ اردیبهشت در باغ نگارستان برپا خواهد شد و آیین اختتامیه روز ۲۰ اردیبهشت در همین مکان است.

این رویداد فرهنگی هنری به دبیری امین مختاری، توسط ۴ دانشگاه هنری کشور شامل دانشگاه هنر تهران، دانشگاه هنر اصفهان، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، دانشگاه هنر شیراز و با حمایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین بنیاد بین المللی امام رضا (ع) برگزار می‌شود.