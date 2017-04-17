فرهاد توحیدی و همایون اسعدیان در میان داوران جشنواره امام رضا(ع)

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد توحیدی، همایون اسعدیان و علیرضا اسفندیارنژاد داوران بخش فیلمنامه کمیته هنری بخش دانشگاهی جشنواره امام رضا(ع) انتخاب شدند.

داوری بخش مطالعات هنر را نیز اسماعیل بنی اردلان و بهروز محمودی بختیاری انجام خواهند داد.

نمایشگاه آثار منتخب هنری دومین دوره بخش دانشگاهی جشنواره امام رضا (ع) از ۱۸ الی ۲۰ اردیبهشت برپا خواهد شد و آیین اختتامیه نیز روز ۲۰ اردیبهشت ماه است.

این رویداد فرهنگی هنری به دبیری امین مختاری، توسط چهار دانشگاه هنری کشور شامل دانشگاه هنر تهران، دانشگاه هنر اصفهان، دانشگاه هنر اسلامی تبریز و دانشگاه هنر شیراز و با حمایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین بنیاد بین المللی امام رضا (ع) برگزار می‌شود.