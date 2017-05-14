به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، نتایج حاصل از نظرسنجی های پس از انتخابات امروز در آلمان از پیروزی حزب دموکرات مسیحیِ «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان در انتخابات ایالت «نورد راین- وستفالن» (North Rhine-Westphalia) حکایت دارد.

لازم به ذکر است، ایالت «نورد راین- وستفالن» امروز به عنوان یکی از تعیین کننده ترین ایالت ها شاهد برگزاری انتخابات بود.

در این انتخابات دو حزب رقیب در انتخابات ۲۴ سپتامبر در حالی به رقابت با یکدیگر پرداختند که بیش از ۳۰ حزب دیگر نیز در این انتخابات حضور داشتند.

این در حالی است که از میان آنها تنها نمایندگان ۶ حزب سنتی و تازه تأسیس این کشور امیدوارند به پارلمان ایالتی راه پیدا کنند.

گفتنی است در نظرسنجی روز پنج شنبه گذشته از سوی شبکه دوم تلویزیون آلمان و شبکه تلویزیونی Sat۱ نامزد حزب دموکرات مسیحی توانست پیروز این نظرسنجی باشد.

در عین حال چگونگی «ائتلاف دولت آتی» یکی از موضوعاتی است که همواره پیش از برگزاری انتخابات محلی و سراسری در آلمان مطرح شده و بر تصمیم رأی‌ دهندگان جریان‌ های گوناگون تاثیر می گذارد.