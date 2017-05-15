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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۷:۲۹

درگیری های داخلی گروههای مسلح در غوطه شرقی دمشق

درگیری های داخلی گروههای مسلح در غوطه شرقی دمشق

گروههای مسلح در غوطه شرقی دمشق در حالی به جان هم افتاده اند که ارتش سوریه به پیشروی های خود در این منطقه ادامه می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رای الیوم، درگیری میان گروههای مسلح در غوطه شرقی دمشق صبح امروز از سر گرفته شد و محله ای الاشعری و الافتریس کانون مهم این درگیری ها بود.

گروه موسوم به هیئت تحریر الشام از سه محور با گروه موسوم به جیش الاسلام درگیر شده است.

این در حالی است که سخنگوی گروه موسوم به فیلق الرحمن، جیش الاسلام را متهم به خیانت در منطقه القابون و تحویل دادن آن به ارتش سوریه کرد.

درگیری ها میان گروههای مسلح در محله های الاشعری و الافتریس در حالی جریان دارد که ارتش سوریه به پیشروی های خود در جنوب غوطه از سمت بیت نایم و جسرین ادامه می دهد.

ارتش سوریه پس از اینکه نبرد ورودی غوطه از سمت شمال در القابون را به نفع خود تمام کرد آماده عملیات در جوبر در غوطه و نزدیک به دمشق می شود تا مشابه القابون اوضاع را به نفع خود تمام کند.

گروههای مسلح پس از دو ماه درگیری القابون را ترک کردند. این منطقه در غوطه شرقی در مجاورت پایتخت سوریه از سمت شمال قرار دارد.

کد مطلب 3979564

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