اسامی اعضای شورای شهر کرج اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرمانداری کرج، علی قنبر زمانی نتایج شمارش ۵۰۹ صندوق رأی از مجموع ۵۲۰ صندوق رأی شهر کرج را اعلام کرد.

گفتنی است؛ تعداد اعضای اصلی شورای شهر کرج سیزده نفر است

۲۲ نفر اول فهرست به ترتیب عبارت‌اند از:

۱ - آقای عباس زارع با ۸۱۹۸۲ رأی

۲ - آقای محمدحسین خلیلی اردکانی با ۶۲۴۲۸ رأی

۳ - آقای مهدی حاجی قاسمی با ۵۶۶۱۸ رأی

۴ - آقای منصور وحیدی با ۵۵۳۲۸ رأی

۵ – آقای غدیر مهدوی کلیشمی با ۵۵۲۳۹ رأی

۶ - آقای احد رسولی با ۵۳۶۴۳ رأی

۷ – آقای اکبر سلیم نژاد با ۵۳۱۳۹ رأی

۸ – آقای حسین محمدی با ۵۱۱۰۵ رأی

۹ – خانم سارا دشت گرد با ۵۰۷۳۹ رأی

۱۰- آقای محمد نبیونی با ۵۰۷۱۰ رأی

۱۱ - خانم فریده بزنی با ۵۰۵۹۳ رأی

۱۲ – آقای رحیم خستو با ۴۹۳۶۸ رأی

۱۳ - آقای فرج‌اله ایلیات با ۴۸۳۱۳ رأی

۱۴ – آقای محمدکاظم تفته با ۴۵۶۸۴ رأی

۱۵ – آقای مصطفی سعیدی سیرایی با ۴۳۰۶۳ رأی

۱۶ – خانم مریم قهرمانی صارم با ۳۸۸۷۶ رأی

۱۷- آقای میر ابراهیم صدیق با ۳۳۳۲۳ رأی

۱۸- خانم فاطمه اسکندری با ۳۲۹۹۶ رأی

۱۹- آقای علی حاج کاظم با ۲۹۸۰۸ رأی

۲۰- آقای غفور قاسم پور ۲۷۳۱۱ رأی

۲۱- آقای قربان کوهستانی با ۲۶۲۹۰ رأی

۲۲- آقای امیرحسام عباسی با ۲۵۲۸۸ رأی