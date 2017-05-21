انتشار فراخوان بخش محله جشنواره فیلم شهر

به گزارش خبرگزاری مهر، بخش محله جشنواره بین المللی فیلم شهر با هدف ثبت آثار خلاقانه و فیلمهای زیبا و تأثیرگذار از زوایای مختلف شهرهای ایران، در ۲ بخش «مسابقه» و «ویژه» و با مدت زمان حداکثر ۲ دقیقه برگزار میشود.
در این بخش علاوه بر داوری آثار رسیده، تورهای فیلمسازی شهری نیز توسط سینماگران شاخص برگزار خواهد شد.
علاقمندان میتوانند تا ۲۵ خردادماه از طریق مراجعه به سایت رسمی جشنواره به آدرس www.urbanfilmfest.org، مراجل ثبتنام را به صورت آنلاین طی کنند.
* بخش مسابقه:
این بخش با هدف تولید و دریافت آثار کوتاه «موبایلی» و «مستند» شهروندی برگزار میشود و در برگیرنده آثاری است که با موضوعات زیر و در ایران تولید شده باشند:
موضوعات: خانواده ایرانی در محیط شهری، یک روز زندگی در شهر، امنیت شهر، یاران شهروندان: به تصویرکشیدن خدمات نیروهای امدادی و انتظامی در شهرها (آتش نشانان، هلال احمر، رفتگران، پلیس، راهنمایی و رانندگی و...)، مشارکت جمعی در راستای حل مشکلات اجتماعی و هر موضوعی که مسائل شهری را در برگیرد.
جوایز: در بخش اصلی به ۲۵ نفر از منتخبان جوایزی به شرح زیر اهدا خواهد شد:
۱- تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و ۲۰ میلیون ریال جایزه نقدی به پنج نفر به عنوان رتبه اول
۲- لوح تقدیر و مبلغ ۱۰ میلیون ریال به ۱۰ نفر دوم به عنوان رتبه دوم
۳- لوح تقدیر و مبلغ پنج میلیون ریال به ۱۰ نفر سوم به عنوان رتبه سوم
* بخش ویژه «شهر تهران»
فیلمهای داستانی و یا مستندهای خلق شده با موضوع تهران، علاوه بر بخش اصلی، در این بخش نیز بررسی و داوری میشوند.
- تمامی علاقمندان فارغ از اینکه در تهران زندگی میکنند یا خیر، میتوانند در این بخش شرکت کنند.
- اولویت انتخاب آثار در این بخش با فیلمهایی است که موضوعات، مشکلات و مسائل شهر تهران را در بستری زیبا و تأثیرگذار به تصویر کشیده باشند.
جوایز: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و ۲۰ میلیون ریال جایزه نقدی به پنج نفر به انتخاب هیأت داوران.
مقررات:
۱- آخرین مهلت ثبتنام و تحویل آثار: ۲۵/۰۳/۱۳۹۶
۲- زمان فیلمهای ارسالی میبایستی حداکثر ۲ دقیقه (۱۲۰ ثانیه) باشند.
۳- فیلمهای متقاضی شرکت در بخش مسابقه محله امکان حضور و شرکت را در بخش مسابقه جشنواره فیلم شهر ندارند.
۴- علاقمندان میتوانند فیلمهای خود را با گوشی تلفنهای همراه و یا دوربین تصویربرداری ثبت و تولید کنند.
۵- داوری آثار راهیافته به بخش مسابقه، توسط گروهی از متخصصان حوزه شهری و سینما انجام میشود.
۶- دبیرخانه جشنواره، ارسالکننده اثر را صاحب اثر تلقی میکند. در صورت اثبات خلاف آن در هر مرحله، اثر ارسالی حذف شده و مسئولیت حقوقی آن متوجه ارسالکننده خواهد بود.
۷- تاریخ تولید آثار جهت شرکت در بخشهای مختلف جشنواره از نیمه دوم سال ۱۳۹۳ است که در پنجمین جشنواره فیلم شهر شرکت نکرده باشند.
۸- محدودیتی در تعداد آثار ارسالی برای متقاضیان وجود ندارد.
۹- نسخه بازبینی هیات انتخاب به صورتDVD ، به همراه فرم کامل شده که قبلا به صورت اینترنتی ثبت و کد رهگیری دریافت نمودهاند در تاریخ مقرر به دبیرخانه تحویل شود.
۱۰- یک قطعه عکس صحنه (نمای فیلم) با کیفیت ۱۰۰۰*۱۵۰۰ پیکسل و عکس کارگردان با کیفیت ۳۰۰*۲۵۰ پیکسل در هنگام ثبت نام باید بارگذاری شود.
۱۱- کد رهگیری، نام فیلم، نام فیلمساز و مدت زمان فیلم و شماره تلفن کارگردان به طور کامل بر روی نسخه ارائه شده، درج شود.
۱۲- پس از راهیابی آثار به جشنواره، امکان خارج کردن آن از برنامه وجود ندارد.
۱۳- لازم است بر روی هر لوح فشرده فقط یک عنوان فیلم ارسال شود.
۱۴- لازم به ذکر است نسخه ارسالی فیلم برای بازبینی عودت داده نخواهد شد.
۱۵- به آثاری که به بخشهای مختلف راه یافتهاند، گواهی شرکت داده میشود.
۱۶- تکمیل فرم و ارسال اثر در جشنواره به معنای قبول مقررات اعلام شده است.
۱۷- هیچکدام از جوایز به طور هم ارزش به دو فیلم تعلق نخواهند گرفت.
۱۸- اخذ تصمیم نهایی درباره هر نکتهای که در مقررات حاضر پیشبینی نشده و یا ابهامات ناشی از مفاد آن و تغییر در بعضی از مقررات، با دبیر جشنواره است.
تلفن دبیرخانه: ۲۳۱۶۱۶۹-۲۳۱۶۱۵۸
وب سایت جشنواره: www.urbanfilmfest.org
پست الکترونیک: info@urbanfilmfest.org
نشانی: تهران، خیابان ولیعصر (عج)، ابتدای بزرگراه نیایش، پردیس سینمایی ملت، طبقه منفی یک، کد پستی: ۱۹۹۵۶۱۴۳۳۴، دبیرخانه جشنواره بینالمللی فیلم شهر.
ششمین جشنواره بینالمللی فیلم شهر نیمه اول مردادماه به دبیری سیدعلی احمدی برگزار میشود.
