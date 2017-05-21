«دوترته»: به جای آمریکا از روسیه تسلیحات می خریم/سفر فردا به مسکو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «رودریگو دوترته» رئیس جمهور فیلیپین امروز در اظهاراتی اعلام کرد که به جای آمریکا از روسیه تسلیحات می خریم.

رئیس جمهور فیلیپین درباره علت این تصمیم خود گفت: آمریکا برای خرید تسلیحات از این کشور شرایط زیادی را اعمال می کند؛ در حالی که روسیه بدون تحمیل هرگونه شروطی به این کار مبادرت می ورزد.

«رودریگو دوترته» در ادامه تصریح کرد: از امریکا سلاح نمی خریم؛ زیرا رئیس جمهور می گوید بله، اما وزارت خارجه می گوید نه.

وی ادامه داد: به این شکل بهتر است به سراغ روس ها برویم و از آن ها سلاح مورد نیازمان را خریداری کنیم.

لازم به ذکر است، «رودریگو دوترته» رئیس جمهور فیلیپین فردا دوشنبه به مسکو خواهد رفت. قرار است وی در این سفر درخواست خود را برای خرید تسلیحات اعلام کند.