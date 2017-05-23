  1. استانها
  2. گلستان
۲ خرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۳۱

مدیرکل هواشناسی گلستان خبرداد:

وزش باد شدید در سواحل گلستان/صیادان مراقب باشند

وزش باد شدید در سواحل گلستان/صیادان مراقب باشند

گرگان- مدیرکل هواشناسی استان گلستان گفت: از اواخر روز سه شنبه وزش باد شدید در سواحل استان به گونه ای است که سرعت باد بین ۵۵ تا ۷۵ کیلومتر بر ساعت در این مناطق پیش بینی می شود.

نوربخش داداشی در رابطه با آخرین الگوهای پیش‌یابی هواشناسی به خبرنگار مهر اظهار کرد: روز سه‌شنبه آسمان بیشتر نقاط استان صاف تا قسمتی ابری و گاهی همراه با وزش باد خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان گلستان تصریح کرد: الگوهای پیش‌یابی هواشناسی از نفوذ موج ناپایدار از اواخر سه‌شنبه به  سواحل استان گلستان خبر می‌دهد که پیامد آن وزش نسبتاً شدید باد و مواج شدن دریا خواهد بود.

وی افزود: این موج ناپایدار به تناوب تا اواسط روز پنجشنبه تداوم خواهد داشت و بیشینه سرعت باد در نزدیکی سواحل ۵۵ کیلیومتر بر ساعت و مناطق دور از ساحل ۷۵ کیلومتر بر ساعت خواهد رسید.

مدیرکل هواشناسی استان گلستان گفت: لازم است در این ایام صیادان و دریابانان اقدامات و تمهیدات لازم را بیندیشند.

داداشی بابیان اینکه روز چهارشنبه آسمان استان صاف تا قسمتی ابری است اما از بعدازظهر و شب شاهد افزایش ابر و گاهی وزش باد خواهیم بود، افزود: روز پنجشنبه هم دیگر مناطق استان آسمان استان ابری همراه با رگبارورعدوبرق، وزش نسبتاً شدید موقتی باد و در پاره‌ای نقاط مه‌آلود همراه خواهد شد.

وی اظهار کرد: در حال حاضر شهر گرگان با ۲۱ درجه سانتی گراد خنک‌ترین شهر استان و اینچه برون با ۲۷ درجه سانتی گراد گرم‌ترین شهر استان گزارش‌شده است.

کد خبر 3986229

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها