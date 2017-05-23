وزش باد شدید در سواحل گلستان/صیادان مراقب باشند

نوربخش داداشی در رابطه با آخرین الگوهای پیش‌یابی هواشناسی به خبرنگار مهر اظهار کرد: روز سه‌شنبه آسمان بیشتر نقاط استان صاف تا قسمتی ابری و گاهی همراه با وزش باد خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان گلستان تصریح کرد: الگوهای پیش‌یابی هواشناسی از نفوذ موج ناپایدار از اواخر سه‌شنبه به سواحل استان گلستان خبر می‌دهد که پیامد آن وزش نسبتاً شدید باد و مواج شدن دریا خواهد بود.

وی افزود: این موج ناپایدار به تناوب تا اواسط روز پنجشنبه تداوم خواهد داشت و بیشینه سرعت باد در نزدیکی سواحل ۵۵ کیلیومتر بر ساعت و مناطق دور از ساحل ۷۵ کیلومتر بر ساعت خواهد رسید.

مدیرکل هواشناسی استان گلستان گفت: لازم است در این ایام صیادان و دریابانان اقدامات و تمهیدات لازم را بیندیشند.

داداشی بابیان اینکه روز چهارشنبه آسمان استان صاف تا قسمتی ابری است اما از بعدازظهر و شب شاهد افزایش ابر و گاهی وزش باد خواهیم بود، افزود: روز پنجشنبه هم دیگر مناطق استان آسمان استان ابری همراه با رگبارورعدوبرق، وزش نسبتاً شدید موقتی باد و در پاره‌ای نقاط مه‌آلود همراه خواهد شد.

وی اظهار کرد: در حال حاضر شهر گرگان با ۲۱ درجه سانتی گراد خنک‌ترین شهر استان و اینچه برون با ۲۷ درجه سانتی گراد گرم‌ترین شهر استان گزارش‌شده است.