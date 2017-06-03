به گزارش خبرنگار مهر، شاپور رجایی صبح شنبه در بازدید از سد دالکی شهرستان دشتستان اظهار داشت: ساخت سد به عنوان یکی از برنامههای مهم در استان بوشهر محسوب میشود و پروژههای متنوعی را در دست اجرا داریم.
مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقهای بوشهر با اشاره به عملیات اجرایی سد دالکی، خاطرنشان کرد: ساخت این سد نقش بسیار مهمی در آبرسانی به نخیلات شهرستان دشتستان خواهد داشت.
وی با اشاره به آبیاری بیش از ۱۲ هزار هکتار از اراضی کشاورزی و نخلستانهای دشتستان با این سد، تصریح کرد: سد دالکی امکان تولید برق را نیز دارد که دارای ظرفیت ۲۴ مگاوات است.
رجایی اعتبارات اجرای این سد را سه هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال در مدت چهار سال عنوان کرد و افزود: از مهمترین مزایای ساخت این سد را میتوان تامین آب کشاورزی، جلوگیری از هدررفت سیلابها و کاهش خسارات و اشتغالزایی عنوان کرد.
وی ادامه داد: پس از عملیات آتشباری که در هفته های قبل بهمنظور تسریع در اجرای پروژه سد دالکی صورت گرفت، با افزایش اکیپ های عملیاتی، اجرای این پروژه در چهار جبهه کاری فعال شد.
رجایی هدف از اجرای پروژههای سدسازی را مدیریت و ساماندهی سیلابهای فصلی استان بوشهر و استفاده مناسب از آب این سدها دانست و اضافه کرد: بهرهبرداری بهموقع از این جریانها برای جبران کمبود آب شرب، صنعت و کشاورزی در دستور کار است.
مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقهای بوشهر با اشاره به اجرای پروژه احداث چهار سد دالکی، دشت پلنگ، باغان و خائیز در استان بوشهر، تصریح کرد: هزینه احداث این چهار سد حدود هشت هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال است.
وی ادامه داد: علاوه بر این چهار سد، ۱۲ سد کوچک و بزرگ دیگر نیز به منظور مدیریت سیلابهای فصلی استان در دست مطالعه است که حجمی معادل ۲۰۰ میلیون متر مکعب آب را ذخیره و ساماندهی خواهد کرد.
تکمیل تونلهای انحراف
نماینده مجری اجرای پروژه سد دالکی نیز در این بازدید اظهار داشت: به منظور تسریع در اجرای این پروژه از همه ظرفیتها و امکانات استفاده میکنیم و امیدواریم شاهد تکمیل این پروژه در زمان مقرر باشیم.
جهانگیر کدخداپور اضافه کرد: هماکنون مراحل اجرا و تکمیل تونلهای انحراف، اجرای پورتال خروجی تونل، شروع عملیات اجرایی سرریز جانبی و تجهیز کارگاه از جمله سازههایی است که اکیپهای مختلف اجرایی در آن فعال هستند.
وی افزود: در عملیات اجرایی دو تونل انحرافی؛ فعالیتهایی از قبیل تخلیه رسوبات ناشی از سیلاب بهمن ماه سال گذشته و نیز عملیات تحکیم بدنه تونلها شامل مش گذاری و شاتکریت در حال انجام می باشد.
کدخداپور ادامه داد: در بخش فعالیتهای اجرایی در پورتال خروجی، سنگبرداری با استفاده از مواد ناریه و نیز تحکیم دیواره با استفاده از مش و شاتکریت در حال انجام و در بخش اجرای سرریز، خاکبرداری با استفاده از ماشین آلات متعدد صورت میپذیرد.
نماینده مجری طرح سد دالکی اضافه کرد: بهموازات فعالیت در جبهههای مختلف کاری، تجهیز و تکمیل کارگاه شامل عملیات تسطیح سایت تجهیز موقت و دائم، تامین ماشین آلات، نصب دستگاههای ماسه شوی و بچینگ، تهیه کانکسهای آماده و پیش ساخته برای دفاتر کارگاه و ساختمان اداری و نیز محل استراحت پرسنل در حال انجام است.
مدیران آب منطقهای از سایت تونلهای انحرافی، ساختگاه سد، محل احداث سرریز جانبی و نحوه مشگذاری و انجام شاتکریت آنها، تجهیز کارگاه و محل احداث ساختمانهای اداری کارفرما، محل احداث بچینگ شماره یک و دو و جاده دسترسی بازدید کردند.
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