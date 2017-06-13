پارلمان مصر با ترسیم مرزها میان مصر و عربستان موافقت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رای الیوم، کمیته قانون گذاری پارلمان مصر با توافق نامه ترسیم مرزها میان مصر و عربستان موسوم به توافق نامه تیران و صنافیر موافقت کرد.

در همین راستا، از مجموع ۴۳ نماینده حاضر در این جلسه، ۳۵ نماینده پارلمان مصر با این توافق نامه موافقت و ۸ نفر دیگر هم مخالفت کردند.

پیش از این یک کارشناس مصری درجلسه پارلمان این کشور برای بررسی توافق واگذاری جزایر تیران و صنافیر به عربستان تأکید کرد که نامه نگاری های محرمانه آمریکا و عربستان نشان میدهد این جزایر متعلق به مصر هستند.

همچنین مردم مصر با امضا طومارهایی خواستار جلوگیری از واگذاری جزیره‌های تیران و صنافیر به عربستان هستند.