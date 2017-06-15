طرح مقابله باحریق در مراتع ومزارع دیواندره در دستور کار قرار گیرد

به گزارش خبرنگارمهر، جعفر توان چهارشنبه شب در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان دیواندره با بیان اینکه تمامی تمهیدات لازم برای مدیریت حوادث در شهرستان اندیشیده شده است، گفت: همه ادارات و دستگاه های شهرستان باید موضوعات و خطرات احتمالی مربوط به حوزه اداری خود را بررسی و همواره با حفظ آمادگی لازم، توان مقابله با هر بحرانی را پیش بینی کنند.

وی با بیان اینکه در مواقع بحران اولویت به حل بحران با مدیریت واحد است، عنوان کرد: آمادگی برای مقابله با بحران از اهمیت خاصی برخوردار است و دستگاههای اجرایی با تعامل و همفکری نسبت به حضور فعال در موقع بروز حادثه اقدام نمایند.

وی دوره آموزش عمومی به ویژه در زمینه پیشگیری، آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح را ضروری دانست و اظهارداشت: جمعیت هلال احمر شهرستان به منظور آمادگی دستگاه های اجرایی و کاهش میزان آسیب پذیری، نسبت به برگزاری دوره های آموزشی امدادی در ادارات اقدام کند.

فرماندار شهرستان دیواندره بیان کرد: جهاد کشاورزی و منابع طبیعی مردم را از خطرات آتش سوزی های بعد از برداشت محصول در مزارع که با هدف از بین بردن جانوران موذی و خسارت زا و تبدیل جنگل به مراتع برای تامین علوفه صورت می گیرد آگاه کنند.

توان اضافه کرد: این ادارات باید طرح مقابله با حریق در مراتع و مزارع در دستور کار خود قرار دهند تا شاهد حوادث ناگواری در این راستا نباشیم.

رئیس شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان بر پیشگیری از وقوع بحران تاکید کرد و گفت: باید در راستای ارتقاء فرهنگ عمومی مردم برای حفظ، صیانت و احیاء جنگل و تشریح نتایج تخریب مراتع گام برداشت.

توان عنوان کرد: قبل از به وجود آمدن بحران ها باید آنها را شناخت و مهار کرد و در جهت پیشگیری از وقوع آنها اقدام نمود.

وی اظهارداشت: تمامی دستگاه های اجرائی شهرستان، باید حتما موضوعات و خطرات احتمالی مربوط به حوزه اداری خود را با دقت، بررسی و دسته بندی کرده و قبل از هر اتفاقی برای آنها تصمیمات لازم و پیشگیرانه اتخاذ شود.