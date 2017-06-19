نمایشنامه «مارگاک» چاپ شد/نمایشنامه ای که «هداگابلر» جواب آن بود

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشنامه «مارگاک» نوشته اگوست استریندبرگ به تازگی با ترجمه‌ جواد عاطفه توسط انتشارات افراز منتشر و راهی بازار نشر شده است.

این نمایشنامه در سال ۱۸۸۸ و زمان اقامت نویسنده اش در دانمارک نوشته شده است. «مارگاک» یکی از قوام‌یافته‌ترین آثار این نمایشنامه‌نویس است که به دلیل ابزار صحنه کم و داشتن تنها سه بازیگر، توانسته بیش‌ترین اجرا را در دنیا به خود اختصاص دهد. گفته می شود هنریک ایبسن نمایشنامه «هدا گابلر» را در جواب این نمایشنامه نوشته است؛ دلیل آن هم دعوای همیشگی بین ایبسن و استریندبرگ و تفاوت دیدگاهی است که همیشه بین این دو وجود داشت.

نمایشنامه «مارگاک» در قرن بیستم، بیش‌تر از زمانی که خود استریندبرگ زنده بود، مورد توجه قرار گرفت. استریندبرگ در این اثر توانست برای اولین‌بار در تئاتر نگاه خود را به هنر و تاریخ هنر در قالب دیالوگ افراد نمایش مطرح کند و با این روش نقد خود را به فضای هنری سوئد و اروپای آن زمان وارد سازد.

این نمایشنامه نویس از طرف دیگر در این نمایشنامه نگاه بدبینانه‌اش به مسئله خانواده و زنان را مطرح می کند؛ نگاهی که در آن در جنگ همیشگی زن و مرد این مرد است که در نهایت قربانی می‌شود.

تا به حال نمایشنامه‌های «سونات اشباح»، «پدر»، «پاریا»، «قوی‌تر»، «پلیکان» و «نمایش یک رویا» از استریندبرگ با ترجمه‌ عاطفه توسط انتشارات افراز منتشر شده است. نمایشنامه‌های «دوشیزه جولی»، «به‌سوی دمشق» «رقص مرگ»، «شاهراه بزرگ»، «یاغی»، «جرم داریم تا جرم»، «جنایت و جنایت» و «عید پاک» هم از این مترجم به مرور توسط ناشر مذکور به چاپ خواهند رسید.

ویرایش ترجمه «مارگاک» توسط عاطفه پاکبازنیا و طراحی جلد این کتاب هم توسط حسام حاجی پور انجام شده است.