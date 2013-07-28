نمایشنامه «سونات اشباح» به چاپ دوم رسید

به گزارش خبرنگار مهر، «سونات اشباح» در سال 1907 توسط آگوست اسریندبرگ نوشته شد و یکی از مطرحترین نمایشنامههای این نمایشنامهنویس سوئدی است که در آن اشباح و ارواح، در کنار شخصیتهای زنده، روی صحنه نمایش حضور داشته و روی دیگر شخصیتهای نمایش تاثیر میگذارند.
این نمایشنامه که برای اجرا در تئاتر استریندبرگ نوشته شده بود، با این رویه و رویکرد نوشته شده که کمترین آکسسوار صحنه را همراه با معانی و مفاهیم عمیق به همراه داشته باشد. یکی از مهمترین مولفههای این نمایشنامه، شخصیتپردازی آن است که باعث شده نمونه بارزی در ادبیات نمایشی باشد. روان شخصیتها در این نمایش، مهمترین رکن آنهاست و پیچیدگی نمایشنامه هم به همین دلیل است. میزان استقبال از این نمایشنامه در بین هنرمندان جهان به میزانی بوده که اینگمار برگمان کارگردان مطرح سینمای سوئد در طول 60 سال فعالیت تئاتری خود، 4 مرتبه این نمایش رو روی صحنه برد و هر بار به گونه متفاوتی آن را اجرا کرد. برگمان به ترتیب در سالهای 1941، 1954، 1973 و در نهایت در سال 2000 به عنوان آخرین فعالیت نمایشیاش، «سونات اشباح» را اجرا کرد.
ماکس راینهارت، اولاف مولاندر و راجر بلین نیز دیگر چهرههایی هستند که هرکدام این نمایش را با دید و خوانش ویژه خود اجرا کردهاند. از «سونات اشباح» اپرایی نیز با آهنگسازی جولیوس ویسمن در مونیخ به صحنه رفته است.
«سونات اشباح» مانند «به سوی دمشق» یکی از پیچیدهترین و عمیقترین نمایشنامههای استریندبرگ است. او در نامهای که به یکی از دوستان خود به نام امیل شرینگ نوشته، درباره این نمایشنامه گفته است: سونات اشباح، وحشتناک است، درست مثل زندگی. زمانی که پرده کنار میرود چشم ما چیزهایی را میبیند که برانداز و نابودکننده است و ...
این نمایشنامه در سال 91 با ترجمه جواد عاطفه به عنوان پنجاه و یکمین عنوان «نمایشنامههای برتر جهان» توسط انتشارات افراز به چاپ رسید که استقبال خوبی از آن به عمل آمد و در حال حاضر به چاپ دوم رسیده است.
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