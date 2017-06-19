اشرف غنی: به زودی برنامه امنیتی برای افغانستان را اعلام خواهم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان امروز در بیانیه ای اعلام کرد: محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در دیدار با اعضای نهادهای جامعه مدنی در کابل گفت: به زودی در یک اجتماع ۲ تا۴۰۰۰ نفری برنامه امنیتی ویژه ای را برای کابل و تمام کشور اعلام خواهم کرد.

وی ادامه داد: ما از چهل سال گذشته تا کنون در درد و رنج قرار داریم و به جای اینکه این بحران خاتمه یابد، به بحران های مداوم دیگری نیز دچار می شویم. اگر ما درد و اندوه چهل ساله را درک نکنیم، وضعیت کنونی را نیز درک نخواهیم کرد.

محمد اشرف غنی با تأکید بر ضرورت ایجاد یک گفتمان اقتصادی در کشورش افزود: زمانی که گذرگاه مرزی تورخم برای بیشتر از یک ماه مسدود شد، یک در صد هم تاثیر نکرد؛ این استقلال و رفاه اقتصادی ما را به اثبات می رساند.

رئیس جمهور افغانستان تصریح کرد: تمام سران کشورهای آسیای میانه برایم گفتند که پیشرفت کشورهایشان به افغانستان گِره خورده است.