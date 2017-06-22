پیام روز جهانی قدس، مهار ترور و تروریسم با نابودی صهیونیسم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، حمیدرضا حاجی بابایی در پیامی، از ملت بزرگ ایران درخواست کرد که در راهپیمایی روز قدس، با همدلی و وحدت در مقابل تحریم های جدید آمریکا بایستند.

متن این پیام به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

روز قدس یادگار گرانبهای بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) است.

هر سال که پیش می رویم فلسفه این نامگذاری و درایت،هوشمندی وآینده نگری معمارکبیر انقلاب برجهانیان بیشتراز پیش نمایان می شود.

پیام این میراث گرانبها این است که مهار ترور و تروریسیم در جهان،جهانی عاری از خشونت و افراطی گری و زندگی مردم در جهان ،به ویژه مسلمانان در جهان اسلام تنها با نابودی صهیونیسم میسور می گردد.

با توجه به حرکتهای تروریستی ۱۷ خرداد ،ملت بیدار و همیشه در صحنه باز با حضور خود حماسه آفرین خواهند بود.

ان شاء الله روز جمعه در صف پرشور ملت بزرگ ایران در راهپیمایی روز قدس حضور خواهیم یافت ،این را به عنوان یک واجب شرعی برخود تکلیف می دانیم.

روز قدس ،روز دفاع از مظلومان عالم است و این دفاع بدون وحدت جهان اسلام و دسترسی به اقتدار امنیت پایدار در منطقه بدست نخواهد آمد.

لذا با حضور پررنگ خود به آمریکا می‌گوییم که ما از سیاست‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی دفاع می‌کنیم و تحریم‌ها نمی‌تواند یکپارچگی و همدلی ما را مخدوش کند، در روز قدس دشمن اقتدارملی ملت بزرگ ایران را به نظاره خواهد نشست.

بی شک اقتدار ملی، امنیت را به همراه دارد و به دنبال امنیت، اقتصاد، رفاه، اشتغال و سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود به همین علت حضور پرشکوه مردم باعث ایجاد تمام این موارد می‌شود.

حمیدرضا حاجی بابایی

نماینده مردم همدان ،فامنین و قهاوند در مجلس شورای اسلامی»