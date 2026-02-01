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۱۲ بهمن ۱۴۰۴، ۱۲:۴۲

انتصاب مشاور امور زنان و خانواده در دانشگاه آزاد اسلامی

انتصاب مشاور امور زنان و خانواده در دانشگاه آزاد اسلامی

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی طی حکمی مشاور در امور زنان و خانواده دانشگاه آزاد اسلامی را معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، بیژن رنجبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی طی حکمی دکتر لیلا نصرالهی وسطی را به عنوان مشاور در امور زنان و خانواده دانشگاه آزاد اسلامی منصوب کرد.

در متن حکم دکتر رنجبر آمده است:

خواهر گرامی سرکار خانم دکتر لیلا نصرالهی وسطی

با سلام؛

با توجه به مراتب تعهد، تخصص و سوابق ارزنده سرکار عالی، به موجب این حکم به عنوان «مشاور اینجانب در امور زنان و خانواده» منصوب می‌شوید.

انتظار می‌رود با بهره گیری شایسته از توانمندی سرمایه‌های انسانی دانشگاه علی الخصوص بانوان گرامی که بیش از نیمی از دانشجویان و درصد بسیار بالایی از اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه را تشکیل می‌دهند، در جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری مبنی بر حفظ و تقویت بنیان خانواده و همچنین مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در این خصوص؛ و نیز اجرای برنامه پنج ساله دانشگاه آزاد اسلامی با تشکیل کارگروه‌های راهبردی مرتبط و راهبری امور زنان و خانواده در استان‌ها اهتمام ورزید.

امید است در انجام مسئولیت‌های محوله با رعایت تقوای الهی تمامی توان و کوشش خود را در راستای اجرای سیاست‌های کلان، مصالح، شئونات و پیشرفت دانشگاه آزاد اسلامی به کار گیرید.

بیژن رنجبر

کد مطلب 6736700

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