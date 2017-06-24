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۳ تیر ۱۳۹۶، ۱۶:۰۹

نعمتی به مهر خبر داد؛

نشست غیرعلنی مجلس برای بررسی قاچاق کالا/ یکشنبه ۱۱ تیر

نشست غیرعلنی مجلس برای بررسی قاچاق کالا/ یکشنبه ۱۱ تیر

سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی از برگزاری نشست غیرعلنی مجلس برای بررسی موضوع قاچاق کالا در روز ۱۱ تیر خبر داد.

بهروز نعمتی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آغاز مجدد جلسات مجلس شورای اسلامی از یکشنبه هفته آینده (۱۱ تیرماه) پس از دو هفته حضور نمایندگان در حوزه های انتخابیه، اظهار داشت: در روز یکشنبه هفته آینده، ابتدا نمایندگان در نشست غیرعلنی با حضور رئیس مجلس و آقای حاج حبیب الله رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، موضوع قاچاق و اقدامات انجام شده برای مبارزه با آن و و خلأهای موجود را بررسی می کنند.

وی افزود: در این نشست، معاون اقتصادی وزارت اطلاعات نیز حضور خواهد داشت و از اقدامات و توصیه های این وزارتخانه گزارش خواهد داد.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: پس از اتمام جلسه غیرعلنی، نشست مجلس علنی خواهد شد و دستور هفتگی بررسی خواهد شد.

کد مطلب 4013762

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