نشست غیرعلنی مجلس برای بررسی قاچاق کالا/ یکشنبه ۱۱ تیر

بهروز نعمتی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آغاز مجدد جلسات مجلس شورای اسلامی از یکشنبه هفته آینده (۱۱ تیرماه) پس از دو هفته حضور نمایندگان در حوزه های انتخابیه، اظهار داشت: در روز یکشنبه هفته آینده، ابتدا نمایندگان در نشست غیرعلنی با حضور رئیس مجلس و آقای حاج حبیب الله رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، موضوع قاچاق و اقدامات انجام شده برای مبارزه با آن و و خلأهای موجود را بررسی می کنند.

وی افزود: در این نشست، معاون اقتصادی وزارت اطلاعات نیز حضور خواهد داشت و از اقدامات و توصیه های این وزارتخانه گزارش خواهد داد.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: پس از اتمام جلسه غیرعلنی، نشست مجلس علنی خواهد شد و دستور هفتگی بررسی خواهد شد.