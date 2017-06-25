سست شدن بنیان خانواده از کم رنگ شدن عفاف و حجاب آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد رضایی صبح یکشنبه در گردهمایی تحکیم بنیان خانواده اظهار داشت: ماه مبارک رمضان دانشگاه انسان سازی است و موفقیت در این دانشگاه بالاترین امتیازها را دارد.

وی با بیان اینکه درهای بهشت در این ماه مبارک به روی انسان باز است، بیان کرد: نباید با اعمال و رفتار خود کاری کنیم که که این درهای بهشت به روی انسان بسته شود.

سرپرست تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه حفظ خانواده خود دری از درهای ورود به بهشت است، اضافه کرد: مردی که برای کسب روزی حلال تلاش می کند همانند جهاد در راه خداوند بوده و جهاد زن نیز خوب شوهر داری است.

یکی از عوامل فروپاشی نظام خانواده حرام خواری است

رضایی با تأکید بر اینکه یکی از عوامل نه تنها فروپاشی نظام خانواده بلکه جامعه حرام خواری ها است، عنوان داشت: شکم پر شده از حرام حرف حق را نمی پذیرد همانطور که کسانی که روی امام حسین شمشیر کشیدند مسلمان بودند اما شکم آن ها از حرام پر شده بود.

وی با اشاره به اینکه در این ماه درب های جهنم قفل شده است، بیان داشت: بهشت آخرتی می تواند همین زندگی دنیا باشد چراکه وقتی خانه پر از صفا و صمیمت داشته باشیم خانه دنیا همانند خانه بهشت می شود.

وی با بیان اینکه پر فضیلت ترین اعمال در این ماه این است که چشم، زبان، قدم و بدن خود را از محارم الهی بپوشانیم، بیان کرد: هر چه مقوله دین در زندگی ها کم رنگ شود نفوذ شیطان پر رنگ تر می شود و به مرور تک تک خاکریزهای دفاعی ما را فتح خواهد کرد.

سرپرست تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی، حجاب را یکی از عوامل حفظ خانواده عنوان کرد و گفت: سست شدن بنیان خانواده و خیانت های زن و شوهر به یک دیگر از کم رنگ شدن عفاف و حجاب در بین زنان و مردان آغاز می شود.

رضایی با بیان اینکه عفت یک خصلت، بینش و منش است، افزود: حجاب پوشش بیرونی بوده اما عفاف پوشش درونی است و شاید کسی به ظاهر حجاب داشته باشد اما عفاف نداشته باشد.

وی با بیان اینکه حجاب می تواند ریایی، ظاهری و غیراختیاری باشد اما عفت یک خصلت ارزشی اختیاری است، ادامه داد: عفاف ریشه حجاب و حجاب میوه عفاف است و فرقی نمی کند برای آقا یا خانم باشد.