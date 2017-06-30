به گزارش خبرنگار مهر، آزمون مرحله دوم یا پروژههای عملی کدرشتههای امتحانی ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸و ۱۳۶۴ در صبح و بعدازظهر روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه ۲۱، ۲۲ و ۲۳ تیر منحصراً در شهر تهران برای آن دسته از داوطلبانی که بر اساس مندرجات کارنامه نتایج اولیه مجاز به انتخاب رشته شدهاند و حداقل یکی از کدرشته محلهای رشتههای تحصیلی پروژهدار را نیز انتخاب کردهاند، برگزار خواهد شد.
برای آن دسته از داوطلبانی که مجاز به شرکت در آزمون دو پروژه هستند، دو کارت ورود به جلسه به صورت جداگانه قابل دریافت است و لازم است دو روز قبل از برگزاری آزمون پروژه مربوط، هزینه برگزاری آزمون تشریحی، پروژه و یا عملی را به مبلغ ۲۵۰ هزار ریال بابت هزینه برگزاری آزمون هر پروژه به صورت اینترنتی که امکان آن در پایگاه اطلاعرسانی این سازمان به نشانی www.sanjesh.org فراهم شده، پرداخت کنند.
داوطلب پس از دریافت کد پرداخت هزینه آزمون عملی و درج این کد به همراه اطلاعات کارت اعتباری و یا شماره پرونده و کد رهگیری در قسمت مربوط (پرینت کارت ورود به جلسه آزمون) باید نسبت به پرینت کارت ورود به جلسه خود و برگ راهنمای شرکت در آزمون اقدام کنند.
داوطلبانی که در دو پروژه شرکت میکنند لازم است در دو مرحله نسبت به پرداخت مبلغ فوق به صورت اینترنتی اقدام کرده و سپس نسبت به پرینت کارت ورود به جلسه در پروژه مربوط و برگ راهنمای شرکت در آزمون اقدام کنند.
برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت ورود به جلسه اینترنتی و همچنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار الزامی است. لذا تمامی داوطلبان باید پرینت کارت ورود به جلسه را دریافت کنند.
آدرس حوزه برگزاری آزمون بر روی پرینت کارت ورود به جلسه درج خواهد شد. کارت ورود به جلسه آزمون از روز دوشنبه ۱۹ تیرماه از طریق پایگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش قابل پرینت است.
تبصره۱: نظر به اینکه در کد رشته امتحانی ۱۳۵۲ (مجموعه معماری) چهار پروژه عملی و یا تشریحی برگزار میشود، لذا برای آن دسته از داوطلبانی که در هر چهار پروژه کد مذکور مجاز شده باشند، یک کارت ورود به جلسه آزمون جداگانه در نظر گرفته شده است، که لازم است در صورت تمایل به شرکت در ۱، ۲، ۳ و یا ۴ پروژه، بابت هر یک از پروژههای مربوط مبلغ فوق را پرداخت کرده و سپس کارت پروژه مربوط را پرینت بگیرند.
تبصره ۲: آزمون پروژه رشته طراحی صنعتی از کدرشته امتحانی ۱۳۵۶ در بعداز ظهر روز پنجشنبه ۱۵ تیر برگزار میشود. لذا داوطلبان لازم است دو روز قبل از برگزاری آزمون تشریحی، مبلغ ۲۵۰ هزار ریال بابت هزینه برگزاری آزمون عملی ویا پروژه به صورت اینترنتی که امکان آن در پایگاه اطلاعرسانی این سازمان به نشانی www.sanjesh.org فراهم شده، پرداخت کنند.
داوطلب پس از دریافت کد پرداخت هزینه آزمون عملی و درج این کد به همراه اطلاعات کارت اعتباری و یا شماره پرونده و کدرهگیری در قسمت مربوط (پرینت کارت ورود به جلسه آزمون) می تواند پرینت کارت ورود به جلسه خود و برگ راهنمای شرکت در آزمون از روز سهشنبه ۱۳ تیر از طریق پایگاه اطلاعرسانی این سازمان دریافت کند.
کلیه داوطلبان بایستی پرینت کارت ورود به جلسه را دریافت کنند. آدرس حوزه برگزاری آزمون بر روی پرینت کارت ورود به جلسه درج خواهد شد.
|نام رشته امتحانی
|کدرشته امتحانی
|زمان پاسخگویی
|تاریخ پرینت کارت ورود به جلسه
|تاریخ برگزاری آزمون
|طراحی صنعتی
|۱۳۶۲
|۲۴۰ دقیقه
|۱۳ تیر ۹۶
|عصر پنجشنبه ۱۵ تیر ۹۶
|مجموعهبرنامهریزیشهری، منطقهای و مدیریت شهری
|۱۳۵۰
|۱۵۰ دقیقه
|۱۸ تیر ۹۶
|صبح چهارشنبه ۲۱ تیر ۹۶
|اسکیسطراحی شهری
|۱۳۵۱
|۱۸۰ دقیقه
|۱۸ تیر ۹۶
|صبح چهارشنبه ۲۱ تیر ۹۶
|اسکیس معماری منظر
|۱۳۵۲
|۲۴۰ دقیقه
|۱۸ تیر ۹۶
|عصر چهارشنبه ۲۱ تیر ۹۶
|نقاشی
|۱۳۵۸
|۲۴۰ دقیقه
|۱۸ تیر ۹۶
|عصر چهارشنبه ۲۱ تیر ۹۶
|مطالعات فرهنگ و معماری ایران
|۱۳۵۲
|۱۸۰ دقیقه
|۱۸ تیر ۹۶
|صبح پنجشنبه ۲۲ تیر ۹۶
|ارتباط تصویری
|۱۳۵۸
|۲۴۰ دقیقه
|۱۸ تیر ۹۶
|صبح پنجشنبه ۲۲ تیر ۹۶
|تجزیه و تحلیل نمایشنامه
|۱۳۵۷
|۱۸۰ دقیقه
|۱۸ تیر ۹۶
|صبح پنجشنبه ۲۲ تیر ۹۶
|اسکیس معماری داخلی
|۱۳۵۲
|۲۴۰ دقیقه
|۱۸ تیر ۹۶
|عصر پنجشنبه ۲۲ تیر ۹۶
|نمایشنامه نویسی
|۱۳۵۷
|۱۸۰ دقیقه
|۱۸ تیر ۹۶
|عصر پنجشنبه ۲۲ تیر ۹۶
|تصویر متحرک (انیمیشن)
|۱۳۵۸
|۲۴۰ دقیقه
|۱۸ تیر ۹۶
|عصر پنجشنبه ۲۲ تیر ۹۶
|اسکیس معماری
|۱۳۵۲
|۲۴۰ دقیقه
|۱۸ تیر ۹۶
|صبح جمعه ۲۳ تیر ۹۶
|تصویر سازی
|۱۳۵۸
|۲۴۰ دقیقه
|۱۸ تیر ۹۶
|صبح جمعه ۲۳ تیر ۹۶
|طراحی پارچه و لباس
|۱۳۶۴
|۲۴۰ دقیقه
|۱۸ تیر ۹۶
|عصر جمعه ۲۳ تیر ۹۶
منابع آزمون تشریحی درس تجزیه وتحلیل نمایشنامه رشته کارگردانی از کد رشته امتحانی ۱۳۵۷
منابع آزمون تشریحی درس تجزیه و تحلیل نمایشنامه از کد رشته امتحانی ۱۳۵۷ برای آن دسته از داوطلبانی که براساس مندرجات کارنامه اولیه مجاز به انتخاب رشته در رشته کارگردانی شدهاند برای شرکت در آزمون پروژه تشریحی درس مذکور اعلام می شود.
۱- هملت اثر ویلیام شکسپیر، ۲- باغ آلبالو اثر آنتوان چخوف، ۳- عروسی خون اثر فدریکو گارسیا لورکا، ۴- هملت ماشین اثر هاینر مولر، ۵- اتفاق میافتد اثر دیوید هر، ۶- شاه میمیرد اثر اوژن یونسکو، ۷- انتیگونه اثر سوفوکل، ۸- اتوبوسی به نام هوس اثر تنسی ویلیامز، ۹- ایوب دلتنگ خستهی خندان (در کتاب نمایشنامههای صحنهای) اثر خسرو حکیم رابط و ۱۰- منطق الطیر(فقط دو بخش مقاله ثانیه: در سخن هدهد با مرغان برای طلب سیمرغ و مقاله ثالثه: عذر بلبل) اثر شیخ فریدالدین عطار نیشابوری.
داوطلبان موظفند تمامی کتب معرفی شده را مطالعه کنند.
آزمون نمایش عروسکی کد ۱۳۵۶
آزمون پروژه عملی کد رشته امتحانی ۱۳۵۶ (نمایش عروسکی) در صبح و بعداز ظهر روزهای یکشنبه ۲۵ تیر تا سهشنبه ۲۷ تیر بر اساس حروف الفبا نام خانوادگی (خواهران به ترتیب حروف الفبا از حرف «الف» الی حرف «ز» روز یکشنبه ۲۵ تیر و از حرف «س» الی «ی» روز دوشنبه ۲۶ تیر و کلیه برادران روز سهشنبه ۲۷ تیر) برای داوطلبان مجاز به انتخاب رشته که حداقل یکی از کدرشته محلهای ۱۳۵۶ را انتخاب کرده اند به نشانی تهران، خیابان انقلاب، درب اصلی دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، گروه نمایش طبقه دوم برگزار خواهد شد.
داوطلبان لازم است برای پرینت کارت ورود به جلسه آزمون عملی رشته مذکور از روز پنجشنبه ۲۲ تیر به پایگاه اطلاعرسانی این سازمان به نشانی www.sanjesh.org مراجعه کنند.
داوطلب باید هزینه برگزاری آزمون تشریحی، پروژه و یا عملی را قبل از دریافت کارت ورود به جلسه آزمون مربوط، به مبلغ ۲۵۰ هزار ریال به صورت اینترنتی که امکان آن در پایگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش فراهم شده، پرداخت کند.
داوطلب سپس با دریافت کد پرداخت هزینه آزمون عملی و درج این کد به همراه اطلاعات کارت اعتباری و یا شماره پرونده و کد رهگیری در قسمت مربوط به پرینت کارت ورود به جلسه آزمون نسبت به پرینت کارت خود اقدام کند. برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت ورود به جلسه و همچنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار الزامی است.
مواد امتحانی: داوطلبان باید ۷ عنوان نمایشنامههای داده شده را مطالعه کنند و اجرای یکی از آنها را آماده کنند.
نمایشنامه ها شامل اودیپ شهریار (سوفوکل )، عروسی خون (لورکا)، مستخدم ماشینی (هارولد پینتر)، شب هزار و یکم (بیضایی)، اسبهای آسمان خاکستر می بارند (نغمه ثمینی)، حکایت لوطیان مرد رند (آقاعباسی)، روایت عاشقانه ای از مرگ در ماه اردیبهشت (چرمشیر) و رزومه خود را نیز در جلسه آزمون به همراه داشته باشند.
اجرا میتواند برداشتی کلی از نمایشنامه یا بخشی از آن باشد و زمان اجرا حداکثر ۱۰ دقیقه خواهد بود و تحلیل کل نمایشنامهها باید مورد توجه داوطلبان قرار گیرد و هر داوطلب باید اجرای مستقلی به صورت انفرادی داشته باشد.
آزمون بازیگری کد ۱۳۵۷
اطلاعیه سازمان سنجش درخصوص زمان برگزاری مصاحبه و سایر اطلاعات لازم برای آزمون پروژه عملی بازیگری از کدرشته امتحانی ۱۳۵۷ در روز یکشنبه ۱۸ تیر برروی پایگاه اطلاعرسانی این سازمان به نشانی www.sanjesh.org برای آن دسته از داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در رشته بازیگری که حداقل یکی از کد رشته محلهای رشتههای تحصیلی از کد رشته امتحانی ۱۳۵۷ را انتخاب کردهاند، منتشر خواهد شد. آزمون منحصراً در شهر تهران برگزار خواهد شد.
آزمون مجموعه رشته موسیقی کد ۱۳۶۰
آزمون مرحله دوم کد رشته امتحانی ۱۳۶۰ (مجموعه هنرهای موسیقی) در تاریخ های اعلام شده به نشانی: تهران، خیابان ولیعصر (عج)، تقاطع خیابان امام خمینی(ره)، روبروی موزه ملی قرآن کریم، جنب تالار محراب، هنرستان موسیقی پسران، طبقه دوم برای داوطلبان مجاز به انتخاب رشته که حداقل یکی از کد رشته محلهای رشتههای تحصیلی کد رشته امتحانی۱۳۶۰ را انتخاب کردهاند، برگزار خواهد شد.
داوطلبان لازم است برای پرینت کارت ورود به جلسه در آزمون مرحله دوم رشته مذکور از روز پنجشنبه ۸ تیر به پایگاه اطلاعرسانی این سازمان به نشانی www.sanjesh.org مراجعه کنند.
لازم است هزینه برگزاری آزمون تشریحی، پروژه و یا عملی را قبل از دریافت کارت ورود به جلسه آزمون مربوط، به مبلغ ۲۵۰ هزار ریال برای هر یک از رشتههای انتخابی (از یک تا چهار رشته در صورت انتخاب رشته در فرم اینترنتی) به صورت اینترنتی که امکان آن در پایگاه اطلاعرسانی این سازمان به نشانی فوق فراهم شده، پرداخت کنند.
داوطلب سپس با دریافت کد پرداخت هزینه آزمون عملی و درج این کد به همراه اطلاعات کارت اعتباری و یا شماره پرونده و کدرهگیری در قسمت مربوط به پرینت کارت ورود به جلسه آزمون نسبت به پرینت کارت خود در آزمون اقدام کند.
داوطلبانی که در همه رشتههای انتخابی برای مرحله دوم آزمون عملی شرکت می کنند لازم است برای هر گرایش مبلغ اعلام شده را به صورت اینترنتی پرداخت کرده و سپس کارت ورود به جلسه را پرینت کنند. برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت ورود به جلسه اینترنتی و همچنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار الزامی است.
زمان برگزاری آزمون مرحله دوم :
الف- رشته آهنگسازی: روزهای یکشنبه و دوشنبه مورخ ۱۱ و ۱۲ تیرماه ۱۳۹۶ (شروع آزمون تشریحی آهنگسازی ساعت ۸:۰۰ صبح روز یکشنبه ۱۱تیرماه).
ب – رشته نوازندگی ایرانی روزهای سه شنبه ۱۳ تیر (داوطلبان آقا) و چهارشنبه ۱۴ تیر (داوطلبان خانم).
ج – آزمون عملی رشتههای نوازندگی جهانی و موسیقی شناسی روزهای پنجشنبه ۱۵ تیر (داوطلبین آقا) و جمعه ۱۶ تیر (داوطلبین خانم).
توضیح: داوطلبان لازم است در روزهای مقرر جهت تعیین نوبت آزمونها قبل از ساعت ۸:۰۰ صبح (ساعت ۷:۳۰) در محل برگزاری آزمون حضور داشته باشند.
داوطلبان باید برای اجرای آزمون عملی رشته موسیقی به مطالب زیر توجه داشته باشند.
آزمون سرایش و شنوایی برای داوطلبان رشته موسیقی ایرانی: الف: سرایش: خواندن ملودی در مدهای موسیقی ایرانی یا گامهای ماژور و مینور، ب: شنوایی: تشخیص فواصل ملودیک و هارمونیک، ج: ریتم خوانی(ساده و ترکیبی)
آزمون سرایش و شنوایی برای داوطلبان رشته موسیقی جهانی: الف: سرایش: خواندن ملودی در گامهای ماژور و مینور، ب: شنوایی: تک صدایی (ملودی تنال)، دو صدایی (تشخیص فواصل ملودیک و هارمونیک)، ج: ریتم خوانی (ساده و ترکیبی)
آزمون سرایش و شنوایی برای داوطلبان رشته آهنگسازی: الف: سرایش: خواندن ملودی در گامهای ماژور و مینور، ب: شنوایی: تک صدایی (ملودی تنال)، دو صدایی (تشخیص فواصل هارمونیک و ملودیک)، آکوردشناسی (آکوردهای سه صدایی و چهار صدایی)، ج: پیانوی عمومی: اجرای یک قطعه از دوره کلاسیک یا رومانتیک
آزمون سرایش و شنوایی برای داوطلبان رشته موسیقیشناسی: الف: سرایش: خواندن ریتمهای ساده و ترکیبی و ب: شنوایی: تشخیص فواصل ملودیک و هارمونیک
آزمون تخصصی برای داوطلبان رشته موسیقی ایرانی: ساز تخصصی: (سازهای تار، سهتار، سنتور، نی، کمانچه، قانون، عود، قیچک) الف: اجرای ردیف: حفظ کامل یکی از ردیفهای معتبر موسیقی ایرانی، ب: بداهه نوازی: براساس گوشه، آواز یا دستگاه خواسته شده، ج: قطعه نوازی: ارائه پنج قطعه در فرمهای پیش درآمد، چهار مضراب، رنگ، ضربی و تصنیف از اساتید معتبر موسیقی ایرانی، د: جواب آواز: اجرای دقیق آواز یا تصنیف ارائه شده، ر: دشیفراژ: اجرای یک قطعه از روی نت با انتخاب هیئت داوران
آزمون تخصصی برای داوطلبان رشته موسیقی جهانی: ساز تخصصی: (سازی از خانوادههای بادی چوبی، بادی برنجی، زهی، پیانو، گیتار و هارپ) الف: اجرای سه قطعه کامل از چهار دوره باروک، کلاسیک، رومانتیک یا معاصر (داوطلبان غیر ساز پیانو و گیتار و هارپ موظفند یکی از چهاردورهها را بطور کامل اجرا کنند، همراهی ساز پیانو نیز الزامی است.)، ب: دشیفراژ: اجرای یک قطعه از روی نت با انتخاب هیئت داوران برای داوطلبان نوازندگی پیانو، هارپ و گیتار ضروری است.
آزمون تخصصی برای داوطلبان رشته آهنگسازی: آزمون کتبی: نوشتن قطعاتی در بافتهای مونوفونیک، هموفونیک، پلی فونیک در فرمهای دو و سه بخشی، روندو، تم و واریاسیون و تنظیم برای ارکستر سمفونیک یا آنسامبل تعیین شده توسط ممتحنین (هیئت داوران)
آزمون تخصصی برای داوطلبان رشته موسیقی شناسی: مصاحبه علمی، ارائه مقاله، سوابق تحصیلی، درک مطلب زبان و آزمون اجرای موسیقی (آشنایی با آواز یا یکی از سازهای موسیقی ایرانی، جهانی یا محلی).
نظر شما