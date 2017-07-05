مجله مهر: در کشورهای مختلف، قانونی برای حمل اشیا و وسائل مختلف در سفرهای هوایی وجود دارد، اما به هر حال همیشه هستند کسانی که نقض قانون کنند و در بارهایشان چیزهایی که غیرقانونی است را قرار میدهند، با این حال برخی از این موارد نادر و البته خیلی عجیب است، به طوریکه حتی مسئولان فرودگاهها تعجب میکنند، در زیر برخی از این موارد را میبینید.
حمل جسد!
گیتا جارانت و دخترش به همراه همسر گیتا یعنی آقای کِرت ویلی گارانت ۹۱ ساله قصد داشتند از انگلیس به آلمان بروند، البته آقای کِرت مُرده بود و در حقیقت خانواده یک جسد را با خودش حمل میکرد! آنها جسد او را روی ویلچر گذاشته بودند و برایش عینک دودی زده بودند، اما ماموران محافظت بعد از اینکه متوجه میشوند یک جسد روی ویلچر است، زنها را دستگیر میکنند. البته آنها در ابتدا میگفتند که نمیدانستند او مُرده و تصور میکردند خواب است، اما در نهایت اعتراف کردند چون حمل جسد هزینه اضافی برایشان داشته، تصمیم گرفتند چنین برنامهای را پیاده کنند.
قاچاق میمون
قاچاق کردن که همراه با پنهان کردن هرچیزی زیر لباس باشد، چندان موضوع عجیبی نیست و آدمهای زیادی اینکار را انجام میدهند، اما یک مرد که از دبی به دهلینو میرفت، یک میمون زنده را زیر لباسش مخفی کرده بود! البته این میمون، حیوان خاصی است که قابلیتهای پزشکی دارد، با اینحال قاچاق کردن میمون زنده آنهم زیر لباس کار عجیبی به نظر میرسید.
لاکپشتی به شکل همبرگر
وقتی آقای لی میخواست از چین پرواز کند، همراه خودش یک همبرگر داشت، اما هنگام عبور از دستگاه اشعه ایکس ماموران متوجه یه دست و پای کوچک در ساندویچ او شدند! آقای لی در ابتدا انکار میکرد که حیوانی را همراه خودش دارد، اما در نهایت رضایت داد و گفت که میخواسته لاکپشتش را همراه خودش ببرد! او لاکپشت را شبیه به ساندویچ همبرگر کرده بود!
میخواهم میوه بخورم!
به نظر میرسد میوه خوردن برای این خانم چینی یکی از راههای کم کردن استرس پرواز بوده است. به همین دلیل مقدار زیادی میوه با خودش داشته، اما برای پوست کندن آنها به چاقو نیاز داشته که برای آن هم راه حلی متفاوت پیدا کرده است! او چاقو را به شکل گیره سر داخل موهایش مخفی کرده بود که البته دستگاه اشعه ایکس آن را تشخیص داد!
پای شکسته و کوکائین
مردی که پایش شکسته بود و با صندلی چرخدار حرکت میکرد، تلاش داشت ۱۱ پوند کوکائین را از شیلی به بارسلونا قاچاق کند!
بمب ساعتی
یک نوجوان کانادایی سعی داشت یک ساعت زنگدار را که به آن بمب وصل شده بود وارد هواپیما کند، این کار او باعث شد فرودگاه برای سه ساعت مورد محاصره قرار بگیرد! البته بعد از آن مشخص شد این بمبساعتی اسباب بازی است که کاملا واقعی ساخته شده بود، پلیس این نوجوان را به دلیل اختلال در نظم محکوم کرد.
یک چمدان برای دزدی
در فرودگاه بارسلونا مقامات وقتی مردی را میبینند که با چمدانی که خیلی سنگین به نظر میرسید، حرکت میکند؛ او را متوقف کرده و چمدانش را باز میکنند! در میان بُهت همه میبینند که داخل چمدان یک مرد دیگر با چراغ قوه و ابزار بریدن نشسته، آنها میخواستند از چمدانهای دیگران در بخش بار دزدی کنند!
۴۴ خزنده در یک چمدان
مردی که قصد داشت با چمدانی پر از مارمولک و مار نادر استرالیا را ترک کند، در فرودگاه دستگیر شد! این خزندهها بسیار نادر و ارزشمند بودند و او قصد داشته آنها را به بانکوک ببرد که البته در فرودگاه دستگیر شد و مارها را به باغوحش سیدنی تحویل دادند.
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