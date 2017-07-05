به گزارش خبرنگار مهر، عماد مردانی سه شنبه شب در جشن بزرگداشت روز صنعت و معدن استان مرکزی در اراک، اظهار داشت: سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال بهترین موقعیت برای ایجاد وفاق ملی و همسو شدن برای دست یابی به اهداف بلند نظام جمهوری اسلامی در مسیر حفظ و حمایت از تولید ملی است.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی افزود: رویکرد خانه صنعت، معدن و تجارت بر این است که علاوه بر گسترش تکنولوژی روز و رفع مشکلات پیش روی صنعتگران، به دور از هرگونه جناح بندی های سیاسی، بستر مناسب برای بهبود فضای کسب و کار در فعالیت های اقتصادی ایجاد شود.

وی ادامه داد: در همین راستا با اعتماد به توان و شایستگی ها و با بهره گیری از تجربه بخش صنعت و معدن بایستی بتوانیم بار دیگر ظهور توانایی های خویش را در مسیر اعتلای میهن عزیز، ایران اسلامی به منصه ظهور برسانیم.

مردانی خاطرنشان ساخت: مسئولین و مدیران دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز بایستی با درک بهتر از واقعیت های اقتصادی کشور و مشکلات فعالان صنعتی و معدنی، با این بخش مواجه شوند و با اتخاذ تصمیمات شایسته و به موقع، از توقف تولید و ورشکستگی صنعتگران و معدنکاران ممانعت کنند.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی در بخش دیگر سخنان خود بیان داشت: استان مرکزی در زمره استان های مستعد توسعه صنعتی و همچنین از استان های برخوردار از منابع معدنی ارزشمند و صنایع پایه و مادر در کشور است که باید به نحو مطلوب از این ظرفیت ها بهره گیری کنیم.

وی اضافه کرد: به رغم فشارهای ناشی از تحریم های بین المللی و معضلات بازار سرمایه و ارز در سالیان گذشته، هم اکنون کشور شاهد رشد صعودی جذب سرمایه گذاری صنعتی و معدنی و افزایش صادرات است.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی تصریح کرد: بدون شک با ترسیم سیاست های حمایتی از سرمایه گذاران بخش صنعت می توان این استان را به نمونه ای کم نظیر در خاورمیانه تبدیل کرد که انتظار داریم مسئولان استان به این مهم توجه داشته باشند و این پتانسیل عظیم را برای بهبود وضعیت اقتصادی مورد توجه قرار دهند.