افزایش اختیارات مدیران استانی در حوزه صنعت و معدن ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن بهرامی بعد از ظهر چهارشنبه در آئین تجلیل از واحدهای صنعتی و معدنی نمونه استان مرکزی اظهار کرد: بسیاری از بخشنامه‌ها بدون توجه به واقعیت‌های میدانی صادر می‌شود و اجرای آنها برای مدیران استانی با دشواری همراه است.

وی افزود: این روند باعث شده حتی امور کوچک واحدهای تولیدی مستلزم پیگیری در تهران باشد که خود مانعی جدی برای فعالان صنعت به شمار می‌آید.

بهرامی با بیان اینکه ناترازی انرژی یکی از جدی‌ترین مشکلات واحدهای تولیدی است، تصریح کرد: صنایع در حال حاضر تنها حدود ۱۰ روز در ماه قادر به فعالیت هستند و با وجود آن، موظف به پرداخت کامل حقوق کارکنان هستند، در حالی که دولت هیچ حمایت جبرانی برای خسارت‌های ناشی از قطعی برق و محدودیت‌های انرژی ارائه نکرده است.

وی با انتقاد از صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های غیرکارشناسی ادامه داد: ضرورت استفاده دولت از ظرفیت اتاق بازرگانی، خانه‌های صنعت و تشکل‌های بخش خصوصی مورد تاکید است.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی گفت: این نهادها با شناخت کافی از وضعیت صنایع و ارتباط مستقیم با کارآفرینان می‌توانند بازوی مشورتی مؤثر برای دولت باشند.

وی افزود: با توجه به اینکه مشکلات انرژی تنها بخشی از چالش‌های تولیدکنندگان می‌باشد، واردات و صادرات، تخصیص ارز و رفع تعهدات ارزی نیز از دغدغه‌های اصلی فعالان اقتصادی است.

بهرامی تاکید کرد: پیشرفت کشور در گرو همدلی و تعامل سازنده دولت و بخش خصوصی است و تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی باید بر اساس خرد جمعی و بهره‌گیری از تجربیات ارزشمند فعالان این عرصه صورت گیرد.

تحریم‌ها مانع دسترسی به دانش فنی و صادرات شده است

‌رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی با اشاره به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، اظهار کرد: تحریم‌ها دسترسی به دانش فنی و صادرات محصولات کشور را محدود کرده و تعامل جهانی برای رونق صنعت و تولید ضروری است.

وی افزود: اکنون تولیدکنندگان با مشکلات متعددی از جمله تأمین مواد اولیه، پرداخت حقوق و بیمه پرسنل و کمبود سرمایه در گردش مواجه هستند و امکان سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنعتی و انرژی برایشان محدود شده است.

بهرامی تصریح کرد: یکی از راهکارهای خروج از این بحران، همفکری و مشارکت فعال بخش خصوصی با دولت است.

وی ادامه داد: سرمایه‌گذاری در پروژه‌های انرژی خورشیدی با بازدهی ۳ تا ۵ ساله و تضمین خرید برق از سوی وزارت نیرو، به‌عنوان الگویی موفق مطرح می‌شود.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی تاکید کرد: سرمایه‌گذاران برای ورود منابع جدید به صنعت آماده‌اند، اما نبود شفافیت در مصارف مانع جذب سرمایه می‌شود.

بهرامی به نقش نخبگان صنعتی در تدوین لوایح و قوانین اقتصادی اشاره کرد و گفت: بازخورد مستقیم تولید کنندگان و سرمایه‌گذاران به قوانین و دستورالعمل‌ها، از پیامدهای منفی احتمالی جلوگیری می‌کند.

وی افزود: تحریم‌ها فشار اقتصادی زیادی به کشور وارد کرده و اکنون نیازمند تعامل با دنیا، دسترسی به فناوری و دانش فنی و امکان صادرات محصولات هستیم تا صنعت کشور بتواند مسیر رشد و توسعه را دنبال کند.