به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته ۱۶ تیرماه با حضور علی مرادخانی معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دو اثر محمد غفاری (کمال الملک) و بهجت صدر برای گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران خریداری شد.

نقاشی ۱۳۵ ساله ای از محمد غفاری ملقب به کمال الملک با عنوان «اردوگاه همایونی» یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان و نقاشی سیاه و سفیدی از بهجت صدر که در سال ۱۳۵۰ خلق شده ۲۶۰ میلیون تومان در حراج دیشب چکش خورد که حالا این آثار متعلق به گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران هستند.

مرادخانی درباره خرید این دو اثر به خبرنگار مهر گفت: امسال یک بررسی انجام دادیم و دیدیم در حراج تهران جریان اقتصادی صاحب منطق درستی است و شما دیدید بسیاری از آثار وقتی چکش خوردند که به قیمت بیشینه نرسیدند؛ یعنی کسانی که آثار را می خریدند با منطق مشخصی قیمت ها را بالا می بردند و بسیاری از آثار در فاصله بین کمینه و بیشینه چکش خورد. این منطق ما را امیدوار می کند حوزه تجسمی از اقتصاد خوب و منطقی برخوردار شود.

وی ادامه داد: من با وزیر ارشاد و برخی دوستان مشورت کردم و به این نتیجه رسیدیم که حیف است کار کمال الملک و این کار خاص او را که بسیار یونیک است در اختیار نداشته باشیم و یک کار ملی در گنجینه موزه نباشد. این اثر را کمال الملک قبل از سفرش به فرنگ کار کرده است و برای همین همه ویژگی های شرقی را در این کار می بینید.

مرادخانی بیان کرد: ما از بهجت صدر کار داریم اما این کار او هم قیمت مناسبی داشت و هم نسبت به کارهایی که از ایشان در گنجینه هست، متفاوت است.

مرادخانی در پاسخ به اینکه رویه خرید آثار را در ادامه هم پی خواهند گرفت، گفت: من در وهله اول با این نیت اینجا آمدم که بگویم ما از این فعالیت ها حمایت می کنیم و اما در پاسخ شما باید بگویم ما از بزرگان هنر آثار خوبی در اختیار داریم و تصمیم داریم وارد فضای خرید آثار جوانان هم بشویم. در گنجینه فقط آثار جوانان نام‌آور حوزه تجسمی را خواهیم داشت که بنا داریم بودجه ای برای این امر اختصاص دهیم.