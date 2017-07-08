افتتاح پردیس تئاتر «شهرزاد» با ظرفیت ۷۰۰ صندلی

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی قربان دوست مدیرعامل پردیس تئاتر شهرزاد اعلام کرد: این پردیس با ٣ سالن و بیش از ٧٠٠ صندلی در حال حاضر بزرگترین بلک باکس خصوصی کشور با امکانات فنی مناسب است که سعی شده است درخور شأن هنرمندان و مخاطبان باشد.

وی ادامه داد: این مجموعه از دو هفته قبل به صورت آزمایشی افتتاح شد و هم اکنون چهار نمایش «هملت ۲۰۱۷» به کارگردانی کیومرث مرادی، «ماه پیشونی» به کارگردانی آزاده انصاری، «بیست و یک» به کارگردانی بهادر مالکی و «بهمن کوچیک» به کارگردانی مهران نائل در سالن‌های این مجموعه در حال اجرا هستند.

مصطفی قرباندوست در آستانه افتتاح رسمی این مجموعه کادر اجرایی پردیس تئاتر شهرزاد را اینگونه معرفی کرد: مدیر هنری اشکان خطیبی، مدیر اجرایی مهدی علی‌نژاد، مدیر هماهنگی پرستو ترکمان، مدیرفنی علی اکبر صدیقی‌نیا و مدیر روابط عمومی عباس غفاری.

وی در پایان اضافه کرد: در طراحی و پیشبرد پردیس تئاتر شهرزاد هنرمندان زیادی مشاوره داشتند از جمله علی رفیعی، مهدی شفیعی، بهروز غریب پور، آتیلا پسیانی، مجید رجبی معمار مدیرعامل خانه هنرمندان، حسین پارسایی، حسین پاکدل، سیامک احصایی، حسین مسافرآستانه، قاسم جعفری، سید عظیم موسوی، رحمت امینی، فرشید مصدق، مهندس پژمان پشمچی زاده معاون شهرسازی شهرداری تهران و نصرالله آبادیان شهردارمنطقه ۱۱ که قدردان حضور معنوی آنان هستیم.

پردیس تئاتر شهرزاد در خیابان حافظ، تقاطع خیابان‌های نوفل لوشاتو و رازی، شماره ۷۴ واقع شده و هفته آینده با حضور هنرمندان، اهالی رسانه و مدیران تئاتر با اجرای نمایش «لامبورگینی» به کارگردانی سیامک صفری رسما افتتاح خواهد شد.