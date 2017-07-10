توسعه روابط انجمن اسلامی چین و جامعه المصطفی العالمیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و اطلاعرسانی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، در این دیدار که محمدرسول الماسیه رایزن فرهنگی کشورمان در چین حضور داشت، یانگ فامینگ با بیان اینکه دو کشور چین و ایران بیش از ۲ هزار سال سابقه روابط دارند و در گذشته جاده ابریشم روابط این دو ملت را تقویت کرده بود، گفت: در سالهای اخیر مقامات دو ملت بر روابط تنگاتنگ در زمینههای مختلف فرهنگی و سیاسی و اقتصادی تأکید کرده اند. در چین اقوام و ادیان مختلف شامل ۵۶ قومیت و ۵ دین بزرگ وجود دارد که از این میان ۱۰ قومیت مسلمان هستند.
وی افزود: مسلمانان مانند سایر قومیتها از حقوق یکسان برخورداند. از سطوح پایین شوراهای روستایی و شهری تا سطوح عالی کنگره، نمایندگان مسلمان حضور دارند و میتوانند مشکلات مردم را مطرح کنند. همچنین مناطق مسلماننشین مانند سین کیانگ و گنسو و ... از لحاظ اقتصادی پیشرفتهای خوبی داشتهاند.
یانگ فامینگ در ادامه با تشریح جایگاه انجمن اسلامی چین و همچنین فعالیت مساجد در سراسر این کشور، گفت: این انجمن ایران و سازمانهای ایرانی روابط صمیمانهای برقرار کرده است. همچنین در سال ۲۰۰۴ به شورای صلح ادیان ملحق شدیم و در سال ۲۰۰۶ شورای صلح ادیان در چین را تأسیس کردیم.
وی در بخش دیگری از سخنانش تأکید کرد: تلاش اصلی انجمن اسلامی چین تقویت روابط چین با جهان و ارتباطات مسلمانان چین با مسلمانان جهان است تا سوءتفاهمها نسبت به اسلام از بین برود.
در ادامه مهدویمهر، قائممقام رییس جامعه المصطفی گفت: فعالیتهای انجمن اسلامی چین با برنامهها و فعالیتهای جامعه المصطفی در سطح جهان منطبق است.
وی افزود: سابقه ارتباطات ایران و چین بسیار طولانی و به هزاران سال پیش بازمیگردد. جاده ابریشم سند ثبت شده مراودات و تمدنهای دو کشور بوده است. اما موضوع علم و دانش و تمدن در چین، سندی مهمتر از جاده ابریشم دارد و آن فرمایش رسول اکرم (ص) به اصحاب خود است که «اطلبوا العلم ولو بالصین». اگر چین دارای تمدن علمی در ان دوره نبود پیامبر (ص) مسلمانان را به رفتن به جای دیگر تشویق میکرد.
مهدویمهر در ادامه سخنانش با اظهار اینکه ایران به عنوان یک تمدن بزرگ رابطه بااهمیتی با تمدن چین داشته است، گفت: موضوع فرهنگ نیز برای ایران در خصوص چین که رابطه طولانی تاریخی دارند مهم بوده است؛ بنابراین در پروژه بزرگ یک جاده و یک کمربند، خود را با چین در یک عرصه ارزیابی و احساس میکنیم که میتوانیم در موفقیت این طرح با چین همکاری کنیم.
قائممقام جامعه المصطفی در ادامه بیان کرد: ما به عنوان یک دانشگاه بزرگ در جهان آمادگی داریم ارتباطات خود را با انجمن اسلامی چین ارتقا دهیم. تفاهمنامهای که پیش از این بین انجمن اسلامی چین و دانشگاه جامعه المصطفی امضا شده بود، میتواند مبنای گسترش فعالیتها قرار گیرد.
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