عمده کالای وارداتی اردبیل ماشین آلات صنعتی و مواد اولیه است

به گزارش خبرنگار مهر، سید حامد عاملی بعدازظهر دوشنبه در جلسه بررسی وضعیت صادرات و واردات اردبیل تصریح کرد: خوشبختانه کالاهای وارداتی عمدتاً در راستای تولید به کار گرفته می‌شود.

وی افزود: از سویی در صادرات کالاها نیز با رشد فزاینده مواجه هستیم و از سال ۹۲ تاکنون روند صادرات استان صعودی است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در سال گذشته به دلیل کاهش ارزش کالاهای صادراتی، میزان صادرات کاهش یافت که البته به دلیل تغییرات اعمال شده نباید صادرات سال ۹۵ با سال ماقبل مقایسه شود.

عاملی متذکر شد: در ادامه می‌توان صادرات سال گذشته را با سال‌های آتی مقایسه کرد بطوریکه در سه ماهه نخست سال با ۱۰ درصد رشد صادرات مواجه هستیم.

وی افزود: به منظور بهبود تجارت خارجی ضروری است فعالیت گمرکات استان نیز توسعه یابد و فرایند صادرات و واردات تسهیل شود.