اشرف غنی: طرح دوستی پایدار ما با ایران ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آوا «محمد اشرف غنی» رئیس جمهوری افغانستان پس از بازگشت از سفر به آسیای میانه طی نشست خبری با خبرنگاران گفت: افغانستان از نقطه نظر اقتصادی تحت فشار نیست و این کشور نه منطقه نفوذ کسی هست و نه منطقه تحت نفوذ کسی خواهد شد.

غنی با اشاره به موضوع مدیریت منابع آبی این کشور اظهار داشت: آب آبرو و عزت ماست و با مدیریت صحیح، ۱۸میلیون متر مکعب از آبهای کشور خود را مهار خواهیم کرد.

وی به اظهارات اخیر دکتر «حسن روحانی» رئیس جمهوری ایران نیز اشاره کرد و گفت: در مورد گفته‌های رئیس جمهوری ایران در مورد سدهای افغانستان، تعبیرهای مختلفی صورت گرفته اما طرح دوستی پایدار ما با ایران ادامه دارد.

رئیس جمهوری افغانستان در ادامه گفت: بعد از تکمیل سدهای «سلما» و «کجکی»، همه سدهای عمده افغانستان تکمیل خواهد شد.

وی افزود: توجه دولت وحدت ملی افغانستان بر تولید برق داخلی است در حالی که در دولت گذشته بر ادامه واردات برق تا ۱۰ سال آینده تاکید شده بود.

غنی به موضوع تشکیل ائتلاف «نجات» افغانستان نیز اشاره کرد و گفت: تقاضای من از تمام اقشار سیاسی این است که وقتی به صلح و ثبات رسیدیم، انتقاد داشته باشیم.

وی با اشاره به ژنرال «عبدالرشید دوستم» معاون اول رئیس جمهوری این کشور و خروج وی از افغانستان گفت: معاون اول ریاست جمهوری با اجازه دادستان کل به ترکیه سفر کرده است.

غنی همچنین به همراهی والی «بلخ» با ائتلاف نجات اشاره کرد و گفت: «عطا محمد نور» از شخصیت های سیاسی افغانستان است، امید است به عنوان یک سیاستمدار مطرح، اصولی رفتار کند.

وی با تاکید بر اینکه به دنبال ساختن حزب نیست، گفت: افغانستان جای انحصار نیست، انحصار زمانی صورت می گیرد که دولت قوی ای وجود داشته باشد، نظام افغانستان نظام مشروع است و قابل انحصار نیست.

غنی تاکید کرد: هیچگاه در تاریخ افغانستان تصمیم ها به صورت جمعی صورت نگرفته اما امروز این اتفاق می افتد.

وی افزود: هرکس که به صحنه سیاسی گام می گذارد باید دارایی خویش را ثبت کند.

رئیس جمهوری افغانستان با بیان اینکه باید انتخابات در این کشور برگزار شود، گفت: جدول زمانی انتخابات تعیین شده و جلسات برگزار می شود تا نیازهای کمیسیون انتخابات تامین گردد.

غنی همچنین گفت: نیروی هوایی افغانستان در سال ۲۰۱۸ با جنگنده های آمریکایی مجهز خواهد شد و تا سال ۲۰۲۰ نیروی هوایی این کشور تکمیل خواهد شد.

وی با اشاره به کاهش ۳۰ درصدی تلفات نیروهای امنیتی افغانستان، گفت: نیروهای امنیتی افغانستان در ۶ ماه گذشته کمترین تلفات را نسبت به سال گذشته داشته است.

غنی همچنین در واکنش های به برخی جریانات در خصوص توافق دولت افغانستان با پاکستان اشاره کرد و گفت: تاکنون به هیچ توافقی با پاکستان نرسیده ایم و در سفر به تاجیکستان با «نواز شریف» نخست وزیر پاکستان در مورد خط «دیورند» هم هیچ مذاکره ای نداشته ام.

وی افزود: اما باید با پاکستان به صلح برسیم زیرا اگر این اتفاق نیفتد، امروز علاوه بر 2 پرچم سفید و سیاه (طالبان و داعش) که در افغانستان برافروخته شده است، است، باید یک پرچم دیگر نیز اضافه خواهد شد.

رئیس جمهور افغانستان با بیان اینکه در آینده نزدیک به ازبکستان سفر می‌کند، ابراز داشت: سفر ما به ازبکستان سبب بهبود وضعیت خط آهن دو کشور خواهد شد.