انجمن تجسمی فارس به اقدام شهرداری معترض شد/به خیر شما امیدی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، در پی مخدوش شدن تابلو نگارخانه وصال توسط پیمانکار طرف قرارداد شهرداری شیراز رئیس این انجمن نسبت به رویکرد فرهنگی شهرداری در قبال هویت این شهر ابراز نگرانی کرد.

مصطفی راسخی در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شهردار شیراز در پی بازدید شهردار شیراز از نگارخانه وصال هنرمندان تجسمی را بر این امیدوار ساخت که ناهمواری های بین شهرداری و اهالی فرهنگ رو به هموار شدن است گفت: اما ناپدید شدن تابلوی برنزی و ارزشمند نگارخانه وصال به عنوان هویت ۵۴ ساله این شهر به وسیله عوامل آن مجموعه توسط دریل و درفش بدون اطلاع قبلی از پیشانی مجموعه وصال این امیدواری را کمرنگ ساخت.

وی با بیان اینکه مخدوش شدن تابلو قدیمی نگارخانه وصال خاطر اهالی فرهنگ و هنر شهر را مکدر ساخت، عنوان کرد: این نگرانی برای ایشان پدید آمده که برخوردهای سلیقه ای و بدون در نظر گرفتن هویت شیراز پایتخت فرهنگ و هنر و تمدن ایران اسلامی تا کجا ادامه می یابد.

راسخی به نمایندگی از هنرمندان رشته های تجسمی گفت: در حالی که رویکرد فرهنگی شهرداری شیراز و نحوه هزینه کرد اعتبارات فرهنگی آن مجموعه برای اهالی فرهنگ تبدیل به علامت سوالی بزرگ شده است این اقدام تیر خلاصی به نابسامانی های این دوران زد.

رئیس انجمن تجسمی استان فارس پیرامون این موضوع عنوان کرد: در برنامه ای که در نگارخانه وصال برگزار می گردید متوجه فقدان تابلو نگارخانه وصال شدیم؛ با هماهنگی و حضور پلیس منطقه و در نهایت پیگیری های متوالی و صحبت با شهردار محترم منطقه بر این موضوع اشاره داشتند که وی هم از این موضوع اطلاعی نداشته و با پیگیری های مجدد اظهار کرد که مکان، شاکی خصوصی دارد و به دایره حقوقی آن منطقه مراجعه و ایشان حکم برداشتن تابلو را صادر نموده اند. این در حالیست که دایره حقوقی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس هیچگونه اطلاعی درخصوص این موضوع ندارد.

راسخی گفت: سئوال اینجاست چرا دایره حقوقی شهرداری مستنداتی از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی نخواسته است و بصورت یکسویه اقدام به برداشتن و تخریب تابلو نموده است؛حال که پاسخگویی، حلقه مفقوده عرصه فرهنگ در شهرداری است، اما امیدوار بودیم به نام وصال این چنین تعرض نمی شد.

رئیس انجمن تجسمی استان فارس با تاکید بر اینکه اهالی فرهنگ و هنر دیگر تحجر و یک سویه نگری را هرگز بر نمی تابند تصریح کرد: ضمن محکومیت اقدام عوامل شهرداری در پایین کشیدن تابلو نگارخانه وصال شیراز، که منجر به نابودی این تابلو قدیمی و ارزشمند گردیده است؛ از دغدغه مندان عرصه هنر در مدیریت ارشد استان می خواهیم هرچه سریعتر نسبت به این اقدام واکنشی در خور نشان دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، ۱۰ روز پیش ماموران شهرداری شیراز بدون هماهنگی با نیروی انتظامی منطقه تابلوی قدیمی و برنزی نگارخانه وصال را در خیابان انقلاب اسلامی برداشته شد.