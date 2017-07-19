آقای رحمانی فضلی یک هفته از خط ویژه حرکت نکنید

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز نعمتی نماینده مردم تهران در جلسه علنی امروز مجلس و در تذکر شفاهی خطاب به وزیر کشور گفت: از آقای رحمانی فضلی می خواهم یک هفته از خط ویژه حرکت نکند و ببیند الان مردم ساعت ها در ترافیک طاقت فرسای تهران و کلان شهرها به سر می برند.

وی خطاب به وزیر کشور افزود: شما به عنوان شورای ترافیک کشور باید این مشکل را حل کنید.

نعمتی ادامه داد: باید میان اجزای شورای ترافیک هماهنگی وجود داشته باشد که این هماهنگی نیست و این کلاف سردرگم باعث آزار مردم شده است.

نماینده مردم تهران در مجلس در بخش دیگری از تذکر خود با انتقاد از عدم هم سویی و هماهنگی تیم اقتصادی دولت فعلی خطاب به رئیس جمهور اظهار داشت: تیم اقتصادی دولت را هماهنگ تر و منسجم تر انتخاب کنید و این تیم یک لیدر داشته باشد که حرف آخر را بزند.