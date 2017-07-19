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۲۸ تیر ۱۳۹۶، ۱۱:۴۸

نعمتی در تذکر شفاهی:

آقای رحمانی فضلی یک هفته از خط ویژه حرکت نکنید

آقای رحمانی فضلی یک هفته از خط ویژه حرکت نکنید

نماینده مردم تهران در مجلس با انتقاد از وضعیت ترافیک پایتخت از وزیر کشور خواست یک هفته از خط ویژه تردد نکند.

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز نعمتی نماینده مردم تهران در جلسه علنی امروز مجلس و در تذکر شفاهی خطاب به وزیر کشور گفت: از آقای رحمانی فضلی می خواهم یک هفته از خط ویژه حرکت نکند و ببیند الان مردم ساعت ها در ترافیک طاقت فرسای تهران و کلان شهرها به سر می برند.

وی خطاب به وزیر کشور افزود: شما به عنوان شورای ترافیک کشور باید این مشکل را حل کنید.

نعمتی ادامه داد: باید میان اجزای شورای ترافیک هماهنگی وجود داشته باشد که این هماهنگی نیست و این کلاف سردرگم باعث آزار مردم شده است.

نماینده مردم تهران در مجلس در بخش دیگری از تذکر خود با انتقاد از عدم هم سویی و هماهنگی تیم اقتصادی دولت فعلی خطاب به رئیس جمهور اظهار داشت: تیم اقتصادی دولت را هماهنگ تر و منسجم تر انتخاب کنید و این تیم یک لیدر داشته باشد که حرف آخر را بزند.

کد مطلب 4035452

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