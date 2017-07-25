به گزارش خبرنگار مهر، سیدحمایت میرزاده بعدازظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: ظرفیت استخدام و بازنشستگی دستگاه‌های دولتی محدود است و نمی‌توان برای همه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در ادارات زمینه شغلی فراهم کرد.

وی افزود: برای رفع مشکل بیکاری جوانان می‌بایست به دنبال فرصت‌های کارآفرینی رفته و به ویژه از ظرفیت‌ها و امکانات حتی کوچک پیرامون خود بهره گیرند.

نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی با ذکر مثالی به قابلیت فروش محصولات کشاورزی روستاها و شهرهای گرمی اشاره کرد و گفت: اینترنت با هدف حل مشکلات مردم ایجاد شده و انتظار می‌رود جوانان برای اشتغال‌زایی از این ابزار بهره کافی ببرند.

میرزاده با تأکید به اینکه در هیچ کجای دنیا توسعه به معنی فراهم کردن همه امکانات از سوی دولت نیست، اضافه کرد: بلکه باید در ابتدا خود مردم تحرکاتی داشته باشند تا در ادامه دولت زیرساخت‌هایی فراهم سازد.

وی با ذکر مثالی دیگر به ظرفیت گردشگری روستاهای گرمی اشاره کرد و گفت: بخش گردشگری می‌تواند اشتغال‌زایی گسترده‌ای به دنبال داشته و زمینه عمران و آبادانی روستاها را موجب شود.

نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه گردشگری از اقامت در هتل به بوم گردی تغییر یافته است، اضافه کرد: تنها فراهم کردن خانه های روستایی با امکانات اولیه ضروری و همچنین غذاهای محلی می‌تواند منجر به ایجاد شغل و رونق روستاهای گرمی شود.

میرزاده افزود: به تجربه ثابت شده گاز و آب و راه نمی‌تواند مانع از مهاجرت از یک روستا شود و در مقابل درآمدزایی مطلوب می‌تواند موجب ماندگاری روستاییان باشد.

وی خواستار توجه جوانان به امتیازات و توانمندی‌های گردشگری گرمی اشاره کرد و گفت: در صورتی می‌توان محرومیت را از بین برد که از کمترین امکانات نیز بهره گرفت.