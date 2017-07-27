به گزارش خبرنگار مهر، سمینار مشترک مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه، مرکز تحقیقات شبکه تی آر تی ترکیه و دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه با عنوان روابط منطقه ای ایران و ترکیه بعد از کودتای ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۶ در این مرکز برگزار شد و کارشناسان ایرانی و ترکیه ای در این نشست به تبادل نظر پرداختند.

در ابتدای این نشست «محمت مهدی اکر»، معاون سیاست خارجه حزب عدالت و توسعه با تاکید بر اینکه ملت ترکیه کودتای خونین ۱۵ ژوئیه را متوقف کردند، اظهار داشت: آنها برای حفظ دموکراسی، اراده ملی و حقوق شهروندی خود این کار را انجام دادند و از دولت منتخب خود حمایت کردند.

وی ادامه داد: هدف کودتاچیان از انجام کودتا نه تنها براندازی حکومت بوده بلکه به دنبال سقوط کشور در همه ابعاد بودند. این کودتا یک کودتای معمولی نظامی نبود.

معاون سیاست خارجه حزب عدالت و توسعه با تاکید بر اینکه فتح‌الله گولن این کودتا را برنامه ریزی کرده بود، عنوان کرد: سازمان گولن خطرناک‌ترین سازمان نه تنها برای ترکیه بلکه برای جهان است. گولن نه تنها در ترکیه بلکه چین، آمریکا، استرالیا، کانادا و فیلیپین نفوذ کرده است.

اکر با بیان اینکه وظیفه ما این است که این کشورها را هرچه زودتر نسبت به اهداف این سازمان مطلع کنیم، گفت: ما باید اعضای گروه گولن را که در چهره‌های مختلف فعالیت خود را انجام می‌دهند شناسایی کرده و به دوستان خود اطلاع رسانی کنیم. ما در حال حاضر در حال تجدید قوا هستیم.

وی همچنین به مواضع ایران در مقابل ترکیه اشاره کرد و اظهار داشت: ما از جمهوری اسلامی ایران سپاسگزاریم که در شب کودتا ما را تنها نگذاشت و حمایت خود را از دولت ترکیه اعلام کرد. ما با وجود اختلافات به یکدیگر احترام می‌گذاریم.

معاون سیاست خارجه حزب عدالت و توسعه در ادامه با اشاره به گروه های تروریستی در منطقه عنوان کرد: گروه‌های تروریستی مانند پ.ک.ک و گولن به دنبال بی ثبات کردن منطقه هستند. برخی از کشورها در مبارزه با سازمان‌های تروریستی همکاری نمی‌کنند، همچنین ما می‌دانیم که سازمان‌های اطلاعاتی برخی از کشورها هراز چند گاهی با این گروه‌های تروریستی همکاری کرده و از آنها استفاده می‌کنند.

اکر همچنین درباره بازداشت‌های گسترده در ترکیه در دوران پساکودتا و زیر سوال رفتن دموکراسی در این کشور گفت: با قاطعیت می‌توانم بگویم که دموکراسی در ترکیه وجود دارد. ترکیه هیچ ظلمی علیه روزنامه نگاران و فردی از هر نهاد دولتی یا غیردولتی انجام نداده است مگر اینکه ارتباط یا همکاری وی با یک گروه تروریستی ثابت شود.

وی ادامه داد: برقراری امنیت در داخل کشور مشروع‌ترین کار یک دولت است. در حال حاضر ما این کار را انجام می‌دهیم.

معاون سیاست خارجه حزب عدالت و توسعه در پاسخ به سوالی درباره انتشار اخباری مبنی بر همکاری حزب حاکم ترکیه با گروه‌های سلفی نیز اظهار داشت: آک‌پارتی هرگز با یک گروه تروریستی یا گروه سلفی در خاورمیانه همکاری نکرده است. ترکیه بارها مورد هدف حملات این گروه‌ها قرار گرفته و ما هرگز و هرگز همکاری یا کمکی به این گروه‌های سلفی در منطقه نکرده‌ایم.

اکر در پایان با بیان اینکه امروز مبارزات ما با داعش در سوریه و عراق بسیار تاثیرگذار است، تاکید کرد: ما در این مسیر با کشورهای بزرگی مانند روسیه و ایران همکاری می‌کنیم.

در ادامه این نشست محمد کاظم سجادپور، استاد روابط بین الملل و رئیس مرکز آموزش و پژوهش های بین المللی وزارت امور خارجه نیز در سخنانی به بررسی روابط تاریخی ایران و ترکیه و زمینه های موجود برای همکاری پرداخت و بر گسترش روابط دو کشور تاکید کرد.

در بخش دوم این نشست «خانم کاندمیر»، مدیر پژوهش شبکه تی آر تی ترکیه، «رسول سردار آتاس»، مدیر اجرایی شبکه تی آر تی ترکیه، «گالیپ دالای»، مدیر پژوهش موسسه الشرق و محمد جمشیدی، استاد دانشگاه تهران به بحث و تبادل نظر در خصوص روابط ایران و ترکیه پرداختند.

مدیر پژوهش شبکه تی آر تی با طرح مباحثی در خصوص شب کودتا پیرامون عملکرد رسانه های ترکیه در شب کودتا صحبت کرد و به چگونگی پوشش اخبار این رویداد در رسانه های ترکی پرداخت.

جمشیدی، استاد دانشگاه تهران نیز به همکاری های ایران و ترکیه در منطقه اشاره کرد و از نشست آستانه و تلاش های مشترک ایران و ترکیه برای حل بحران سوریه به عنوان نمونه ای از این همکاری ها نام برد.