به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، بانک «فدرال رزرو» آمریکا ساعاتی پیش بعداز اتمام جلسه خود، نرخ بهره بانکی را بدون تغییر نگه داشت؛ این در حالی است که انتظار می رود برنامه فروش اوراق قرضه از سوی فدرال رزرو بمنظور ارتقاء شرایط اعتماد به فضای کسب و کار در ایالات متحده به زودی اعلام شود.

در همین حال نرخ بهره بانکی از سوی فدرال رزور بر روی ۱.۲۵ درصد بدون تغییر باقی ماند؛ ضمن اینکه گفته می شود، قرار است فدرال رزرو مسیر کاهش سیاست های انقباظی پولی را با افزایش نقطه درصد نرخ بهره، ادامه دهد.

همچنین این بانک آمریکایی در بیانیه ای اعلام کرد، رشد اقتصادی آمریکا متوسط بوده است؛ اما آمار اشتغال زایی روند روبه رشدی را از خود به جای گذاشته است.

فدرال رزرو به این نکته اشاره شده که نرخ تورم و قیمت ها روند نزولی داشته اند و این مسئله برای سیاستگذاران اقتصادی نگران کننده است؛ اما برآورد می شود اقتصاد آمریکا مسیر روبه رشدی را ادامه دهد.

البته انتظار می رود برنامه فروش سهام و اوراق قرضه فدرال رزرو به زودی اعلام شود که به دنبال انتشار این موضوع قیمت سهام در آمریکا جهش پیدا کرد.

بر پایه این گزارش، فدرال رزرو آمریکا در پی بحران مالی جهان و سایه سنگین رکود اقتصادی در سال ۲۰۰۷ میلادی، نرخ بهره بانکی را به نزدیک صفر رساند و بیش از ۳ تریلیون دلار در قالب خرید اوراق قرضه به اقتصاد آمریکا تزریق کرد تا به هدف خود که کاهش بیشتر نرخ بهره بانکی بود، دست پیدا کند.

در حال حاضر ترازنامه بانک فدرال رزرو به ۴.۵ تریلیون دلار افزایش یافته است.